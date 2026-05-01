Ook op zijn welverdiende vakantie bereidt schaatsicoon Kjeld Nuis zich alvast voor op het komende seizoen. Dat doet de drievoudig olympisch kampioen in een ontbloot bovenlichaam.

Nuis en zijn vriendin Joy Beune waren de afgelopen weken meerdere malen samen op vakantie. Zo ging het schaatskoppel tweemaal op skivakantie. De afgelopen week waren de twee samen met Nuis' zoontje Jax te vinden op het Spaanse eiland Gran Canaria.

Trainen met ontbloot bovenlichaam

Ondanks dat de reis vooral bedoeld was om op te laden, besloot Nuis om alvast te beginnen aan zijn conditie op te bouwen. Zo deelt hij doormiddel van een Instagram-story dat hij een rondje aan het hardlopen is. Dat doet de 36-jarige topschaatser op een pikante manier, namelijk in een ontbloot bovenlichaam.

Inmiddels is Nuis weer terug in Nederland, zo deelde hij vrijdag ook op sociale media. Daar kan hij samen met zijn Team Reggeborgh écht beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Tijdens hun vakantie op Gran Canaria vierden Nuis en Beune een speciale dag. De topschaatsster blies op het Spaanse eiland namelijk 27 kaarsjes uit.

Succesvol jaar

Het afgelopen schaatsjaar was succesvol voor Nuis. Aan het begin van het seizoen kroonde hij zich tot Nederlands kampioen op de 1500 meter. Op diezelfde afstand pakte hij ook verrassend brons op de Olympische Spelen in Milaan. Voor Beune waren die Spelen iets minder succesvol. Nadat ze plaatsing op haar favoriete 1500 meter misliep, pakte ze in Milaan alleen een zilveren medaille op de ploegenachtervolging.