Joy Beune en Kjeld Nuis zijn onlangs weer teruggekomen van een heerlijke vakantie op het zonovergoten Gran Canaria. De twee topschaatsers laten de teugels de afgelopen weken even goed vieren na alle hectiek van eerder dit jaar. Maar ook bij thuiskomst staat er alweer een groot feest op de planning. Beune heeft immers iets heel speciaals te vieren.

Naast schaatsen op hoog niveau, is ook het vieren van vakantie iets waar Joy Beune en vriend Kjeld Nuis erg goed in zijn. Na diverse malen op wintersport te zijn geweest, vertrokken ze, met Nuis' zoontje Jax, richting de Canarische eilanden om daar eens van de zon te genieten. Met een lekker kleurtje keerden ze weer terug naar huis, waar alweer de volgende viering op het tweetal staat te wachten.

Feestdag

Op dinsdag viert Beune een heel bijzondere dag. De schaatster van Team X2O Badkamers is namelijk jarig. De atlete uit Borne, geboren in 1999, wordt alweer 27 jaar en mag daardoor met recht in het rijtje van de meer ervaren schaatssters worden geplaatst. Bovendien pakt ze, uiteraard, groots uit met haar verjaardag.

Op de Instagram-pagina van Beune plaatst ze immers een foto waarop ze straalt, samen met een bijzonder lekker ogende verjaardagstaart. De versnapering is voor het grootste gedeelte wit, maar wordt geaccentueerd door twee van de favoriete kleuren van Beune: goud en roze. Verder is de taart versierd met onder meer macarons en chocolaatjes. Ook haar leeftijd is aanwezig op de taart, uiteraard in het passend goud.

Overspoeld met reacties

Ook vriend Kjeld Nuis kan het niet laten om zijn partner in het zonnetje te zetten. Hij plaatst in zijn story een schattige foto van de twee, gemaakt tijdens de afgelopen vakantie in Spanje. Ze kijken elkaar zeer verliefd aan, wat toont dat Beune en Nuis het nog altijd goed naar hun zin hebben met elkaar. "Prinses van het eiland", noemt Nuis haar.

Bovendien wordt de jarige job onder haar bericht overladen met lieve reacties van fans en collega's. Zo krijgt ze onder meer een felicitatie van collega Marrit Fledderus. Goede vriendin én teamgenoot Pien Hersman maakt een leuke woordspeling met de actualiteit. "Queensday", reageert zij, verwijzend naar Koningsdag van maandag. Ook laten diverse bekende Nederlanders hun felicitaties achter, waaronder tennisser Jesper de Jong, zangeres Emma Kok en deejay Mattie Valk. Het kan dinsdag dus niet op voor het feestvarken, die eens even goed in het zonnetje is gezet.