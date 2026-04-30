Kjeld Nuis staat natuurlijk bekend om zijn monsterlijke prestaties op het ijs, maar valt daarbuiten ook op door de tijd die hij aan zijn lichaam besteedt. Een grote passie van hem is het laten zetten van tatoeages. Onlangs liet hij weer een nieuwe zetten, maar dat ging wel gepaard met een spannende weddenschap.

Kjeld Nuis heeft meerdere grote liefdes in zijn leven. Hij heeft natuurlijk zijn droomvriendin Joy Beune, en zijn zoontje Jaxx. Verder geniet hij er ook van om zichzelf lekker af te beulen op de schaatsbaan. Maar wie Nuis na een wedstrijd wel eens in ontbloot bovenlijf ziet rondparaderen, valt nog wat op. De topschaatser heeft namelijk vrij veel verschillende tatoeages. Aangezien nog een groot deel van zijn lichaam leeg was, besloot hij een nieuwe te zetten. Zijn lot lag echter in handen van een weddenschap.

Weddenschap

De 36-jarige Nuis plaatste donderdag een nieuwe video op zijn sociale kanalen van een tripje naar de tattooshop. Maar dan verschijnt opeens zijn tatoeëerder voor de camera, terwijl de topschaatser het zelf niet doorheeft. "Wat hij dus niet weet, is dat we straks een coin flip gaan doen om te bepalen of hij moet betalen of niet", aldus de tattoo-artiest.

De spanning wordt behoorlijk opgebouwd, daar de tatoeage eerst wordt gezet, en de mannen over koetjes en kalfjes praten, voordat de weddenschap duidelijk wordt. De opmerking 'op jouw leeftijd nog medailles winnen...' leidt bovendien tot een scherpe reactie van Nuis. "Doe nou niet meteen alsof ik al oud ben", grapt de meervoudig olympisch kampioen. "Tuurlijk ben ik er dag in dag uit mee bezig dat ik al één van de oudere ben. Zeker op mijn afstand zijn het veel jonge jongens die mijn concurrenten zijn. Dat ik daar op 36-jarige leeftijd nog tussen mag staan en ze af en toe mag verslaan is heel vet."

Nieuwe tatoeage

En dan komt de aap uit de mouw voor Nuis. "De tattoo is behoorlijk vet geworden, dus je mag kiezen. Kop of munt?", vraagt zijn tattoo-artiest aan hem, terwijl te zien valt dat hij een soort engel met een roos heeft gekregen. Precies aan de andere kant van zijn arm waar zijn vriendin Beune al vereeuwigd is. Nuis kiest voor kop. "Als die op kop valt, krijg je de tattoo helemaal van mij. Als die op munt valt, dan wordt het afwassen."

De geboren Leidenaar kijkt eerst nog een beetje verbaasd. "Wat moet ik afwassen dan?", grapt Nuis. "De komende drie jaar lang", luidt het antwoord. En dan mag de topschaatser zelf het muntje gaan opwerpen. De spanning is om te snijden en dan blijkt dat het daadwerkelijk kop is geworden. Het leidt tot een uitzinnige Nuis, die niet veel meer uit zijn mond krijgt dan klanken als 'boem' en hard 'jaaaa' schreeuwt. "Ik voel hem volledig, hartstikke bedankt", eindigt een zeer blije Nuis mét zijn gratis tatoeage.