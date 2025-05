Klappertandende Angel Daleman in de zeik genomen: 'Zijn ook niks meer gewend'

Fietsen in Nederland kan een hele opgave zaan. Alle weersomstandigheden kun je tegenkomen bij een tochtje. Het overkwam de schaatsploeg van Team Essent. Sensatie Angel Daleman had het er maar zwaar mee.

Donderdagmiddag ging Daleman samen met haar teamgenotes van Team Essent en de ontwikkelingsploeg op pad voor wat kilometers. De zonnige periode van de afgelopen weken lijkt wat voor bij en dat merkten de schaatssters. Daleman, Suzanne Schulting, Sanne in 't Hof, Chloe Hoogendoorn, Meike Veen en Rosalie van Vliet moesten opwarmen onder een dekentje na hun rit.

Schaatssensatie Angel Daleman (18) showt afgetrainde lichaam en krijgt complimenten van vriend: 'Knapperd' Schaatssensatie Angel Daleman (18) kwam vorig seizoen als een komeet. Alle ogen zullen na de zomer, in het olympisch schaatsseizoen op de wereldkampioene op de teamsprint zijn gericht. En daar heeft de Leiderdorpse helemaal geen moeite mee.

Klappertandende Daleman

Vooral Daleman had het zwaar, zo bleek uit beelden die In 't Hof deelde op Instagram. In een video op haar verhaal stonden de vrouwen van Team Essent te wachten bij een brug die open stond en toen ging In 't Hof haar collega's één voor één langs. Schulting was in haar col gekropen, terwijl Daleman stond te klappertanden. 'Zijn ook niks meer gewend, gelukkig schijnt de zon', schreef In 't Hof gekscherend.

'Buitenbeentje' Angel Daleman (18) hoort eindelijk ergens bij: 'Er was toch veel gedoe' Schaatssensatie Angel Daleman is blij dat er aan alle onrust een einde is gekomen. Jarenlang was ze een soort buitenbeentje, omdat ze bij geen enkel team hoorde. Daar is sinds haar definitieve overstap naar Team Essent een einde aan gekomen.

Wat bleek, een uur eerder reed het zestal door een enorme plensbui. De kleding was dus zeiknat toen ze even later stonden te wachten voor de slagbomen van de brug.

Voorbereiding op olympisch seizoen

Waar ploegen als IKO-X2O en Reggeborgh naar de Spaanse zon zijn vertrokken, vertoeft Team Essent gewoon in Nederland. En dat was de voorbije weken best prima vanwege het zonnige weer. Maar donderdag was het behoorlijk wisselend en dat hebben de vrouwen van de ploeg in het magenta gemerkt.

Schaatsgrootheid Suzanne Schulting stipt grote verandering aan: 'Zo'n verschil vergeleken met vorig jaar' In het leven van een topsporter kan in korte tijd veel veranderen. Dat weet Suzanne Schulting maar al te goed. Jarenlang was ze shorttrackkoningin, maar inmiddels maakt ze al bijna een jaar indruk op de langebaan. Met nog negen maanden tot aan de Olympische Spelen belooft dat dus een hoop, maar Schulting weet ook al te goed hoe het vreselijk tegen kan zitten.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is inmiddels alweer een tijdje onderweg. Team Essent weet waar het allemaal om draait, de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Op de verschillende trainingskampen wordt nu de basis gelegd.

Doel Angel Daleman

Voor Daleman is zo'n olympische cyclus nieuw, zij is bezig aan haar tweede seizoen tussen de profs. "Als ik naar de Spelen ga, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn", reageerde Daleman onlangs voor de camera van Sportnieuws.nl.

Trotse topschaatsster Angel Daleman: 'Dat neemt niemand mij meer af' Hoewel de zomer nog moet beginnen, zijn onze schaatsers hard aan het werk om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsseizoen. Misschien nog wel belangrijker: op de Olympische Spelen. We gingen langs op trainingskamp bij Team Essent en spraken daar onder anderen met Angel Daleman.

"Maar ook als ik mezelf weer flink verbeter. Haal ik het dan niet en ik heb er alles aan gedaan, mezelf verbeterd en is de rest gewoon beter, dan is het voor 80 procent geslaagd. 95 procent als ik naar de Spelen ga en 100 als ik daar een medaille haal."