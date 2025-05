Schaatsgrootheid Suzanne Schulting stipt grote verandering aan: 'Zo'n verschil vergeleken met vorig jaar'

In het leven van een topsporter kan in korte tijd veel veranderen. Dat weet Suzanne Schulting maar al te goed. Jarenlang was ze shorttrackkoningin, maar inmiddels maakt ze al bijna een jaar indruk op de langebaan. Met nog negen maanden tot aan de Olympische Spelen belooft dat dus een hoop, maar Schulting weet ook al te goed hoe het vreselijk tegen kan zitten.

De inmiddels 27-jarige Schulting won al liefst drie keer goud op de Spelen als shorttrackster. Ruim een jaar geleden maakte ze de overstap naar Team Essent en wilde ze langebaanschaatsen en shorttrack combineren. Uiteindelijk zou ze alleen kiezen voor de langebaan, mede door haar enkelproblemen waar ze lange tijd mee kampte.

'Next level' moment tussen topschaatsster Suzanne Schulting en vriend Joep Wennemars: 'Zo zenuwslopend' Het was een bijzonder schaatsseizoen voor Suzanne Schulting. De meervoudig olympisch kampioene shorttrack koos vorig jaar voor het eerst volledig voor het langebaanschaatsen. Ze werd onder meer wereldkampioene én kreeg een relatie met Team Essent-collega Joep Wennemars. Met hem beleefde ze in maart een heel bijzonder moment.

Virus en gebroken enkel

Ze brak namelijk in maart 2024 haar enkel tijdens een finale van de WK shorttrack. Daarvoor kampte ze maandenlang met het cmv virus waardoor ze ernstige vermoeidheidsklachten had. De topschaatsster weet dus dat een zorgeloze voorbereiding op een belangrijk schaatsjaar niet vanzelfsprekend is en uit in gesprek met Sportnieuws.nl haar dankbaarheid daarvoor.

Suzanne Schulting blikt terug: 'Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest' Middenin de prachtige bossen van De Lutte spreken we Suzanne Schulting over onder andere haar eerste langebaan seizoen, de WK-titel van haar vriend Joep Wennemars & haar plannen voor het aanstaande olympische seizoen.

"De vorige zomer heb ik helemaal geen goede zomer kunnen draaien", vertelt ze tijdens het trainingskampv an Team Essent. Eigenlijk heb ik de hele zomer achter de feiten aangelopen. Vorig jaar liep ik nog met gips om mijn voet. De kilometers die ik nu maak en al die trainingen kon ik toen niet done. Dit gedeelte van de zomer is al zo'n verschil vergeleken met vorig jaar."

Dit is Suzanne Schulting: koningin van shorttrack is succes op de langebaan én heeft relatie met Joep Wennemars Suzanne Schulting is al jaren de koningin van het shorttrack. Afgelopen seizoen ontbrak zij door veel pech meer dan eens op het grote podium, maar laat zich dit jaar zien in een andere discipline. Een profiel over een van de boegbeelden uit de schaatswereld, met een tweede leven in het shorttrack én een nieuwe uitdaging bij Team Essent: het langebaanschaatsen. De afgelopen maanden veranderde er bovendien het nodige in haar privéleven.

Super positief

Bang dat Schulting weer geblesseerd raakt, is ze niet. "Ik ben gewoon blij dat ik nu blessurevrij aan de zomer kan starten en heel erg fit ben. Vorig jaar stond ik bij lange na niet waar ik nu sta en dat is voor mij gewoon al super positief."

Sportieve schaatslegende Erben Wennemars zet schoondochter Suzanne Schulting aan het werk Erben Wennemars heeft er een topsporter bij gekregen in zijn gezin en verwelkomt haar met open armen. De schaatslegende (49) moet nu niet alleen zijn zonen Joep en Niels zien klaar te stomen voor het nieuwe sportieve uitdagingen, maar helpt ook zijn vriendin.

Grenzen opzoeken

De fysieke problemen van de laatste jaren maken Schulting bewust van het feit dat je niet altijd gezond en fit bent. Toch is het voor haar geen optie om nu rustiger aan te doen. "Ik ben er ook van overtuigd dat als je je grenzen opzoekt met trainen dat je daar beter van wordt. Dus dat probeer ik natuurlijk op te zoeken. Maar ik ben me er bewust van dat ik een zomer kan trainen zonder dat ik problemen heb."