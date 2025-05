Schaatssensatie Angel Daleman (18) showt afgetrainde lichaam en krijgt complimenten van vriend: 'Knapperd'

Schaatssensatie Angel Daleman (18) kwam vorig seizoen als een komeet. Alle ogen zullen na de zomer, in het olympisch schaatsseizoen op de wereldkampioene op de teamsprint zijn gericht. En daar heeft de Leiderdorpse helemaal geen moeite mee.

Daleman is al vanaf jonge leeftijd een druk baasje op social media. Ook in de jaren dat ze louter wedstrijden voor junioren aandeed, liet ze op onder meer Instagram zien hoe ze zich voorbereidt, hoe ze haar successen viert en wat ze in haar vrije tijd meemaakt.

Destijds was dat voor een handjevol familie, vrienden en fanatieke schaatsvolgers. Inmiddels is ze een bekende topschaatsster en loopt het aantal volgers op Instagram van Angel Mila Diana Daleman, zoals ze voluit het, op tot 24 duizend stuks.

Feestkleding

In een recente post toont Daleman 'yesterdays party outfit', oftewel 'mijn feestkleren van gisteren'. Het blijkt te gaan om een witte, strapless crop en een witte pantalon, met daar tussenin een stukje blote buik. Op de achtergrond zijn spullen te zien die in menig slaapkamer staan, zoals make-up, tasjes en een spiegel.

Bron: Instagram van Angel Daleman

Knapperd

Maar er kan in de aanloop naar het belangrijke olympische seizoen natuurlijk niet enkel worden gefeest. Vrijdagavond postte de meervoudig olympisch jeugdkampioene enkele foto's van een training, waarin ze onder meer met gewichten in de weer is.

Ook op die afbeeldingen is haar superette en afgetrainde lichaam, inclusief blote buik, zichtbaar. Haar vriend, collega-schaatser Beau Snellink, is er als de kippen bij om een complimentje uit te delen: 'Knapperd'. Ook collega Jenning de Boo, met wie ze enkele jaren geleden samenwoonde bij gasthouders, laat een reactie achter.

Suzanne Schulting

Daleman is bepaald niet de enige schaatser die zich alweer suf fietst, sjort, rent en fitnesst om de conditie op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Trainen op het ijs komt later wel weer, nu wordt aan de conditionele basis gewerkt.

Ook Suzanne Schulting, die net als Daleman shorttrack en langebaan combineerde, gaf vrijdag updates. Uit enkele posts van Schulting, die bij de WK afstanden 2025 samen met Daleman wereldkampioen werd op de teamsprint, op Instagram blijkt dat ze het uitstekend naar haar zin heeft de laatste tijd. Zo dumpt ze een collectie momentjes in een compilatievideo onder de noemer 'Life lately', oftewel 'Het leven de laatste tijd'.