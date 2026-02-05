Jutta Leerdam staat in de schijnwerpers op de Olympische Winterspelen. Dat doet de schaatsgrootheid niet alleen vanwege haar prestaties, maar ook vanwege haar uiterlijk en levensstijl. Die extravagante manier heeft ook Duitsland bereikt.

'Knap, een beroemde vriend en sportief succesvol!' Zo wordt Leerdam omschreven door het Duitse medium Bild. Maar het bericht wat ze schrijven heeft een kritische noot. Ze koppen dan ook: 'Harde kritiek op olympische koningin Leerdam'. In het stuk wordt haar reis naar de Winterspelen in Milaan besproken.

In plaats van met de auto naar Milaan te reizen, of met een lijnvlucht, koos Leerdam ervoor om een privéjet te gebruiken. De Westlandse vloog vanuit Salzburg, waar ze werd opgepikt door haar zussen Merel en Beaudine en broer Kjeld. Dat werd besproken in Vandaag Inside, waar Bild weer op aanslaat.

Ongeloof om actie Leerdam

Het medium weet te vertellen dat Johan Derksen een verleden bij het Duitse SV Meppen heeft. Ook worden zijn woorden aangehaald. "Ze moet dit zelf niet willen, ze leeft nu al een miljonairsleven met privéjets en zo", vertelde Derksen in de uitzending. "Haar gedrag vind ik ook stuitend werkelijk, als een soort prima donna. Maar zij is niets meer dan die andere schaatsers die ook gewoon met een lijnvlucht gaan. Ik vind dat heel bezopen. Ik had dit als coach niet gepikt."

Ook de quotes van Valentijn Driessen, die te gast was, worden uitgelicht. "Je ziet bijna alleen maar Jutta, met al die borden langs de snelweg. Je gaat bijna denken dat zij de enige afgevaardigde is namens Nederland", sprak hij. "Ze zorgt er wel voor dat het schaatsen internationaal meer op de kaart komt."

Ploeggenoten Leerdam

De Duitse kennis is paraat. Want verder weten ze te melden dat Leerdam de enige van haar ploeg (Team KaFra) naar de Olympische Spelen gaat. Oud-wereldkampioen Kai Verbij en de Canadees Ted Dalrymple plaatsten zich niet. Aan alle aandacht zal Leerdam maling hebben, met haar relatie met bokser Jake Paul.

