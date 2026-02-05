Jutta Leerdam heeft twee dagen voor de start van de Olympische Spelen een aangename verrassing gekregen van TeamNL. De 27-jarige topschaatsster was vol ongeloof nadat ze een persoonlijk item ontving. "Dit is gestoord."

De topschaatsers van TeamNL zijn zich al een aantal dagen aan het voorbereiden in Milaan op de Winterspelen. Naast het schaatsen, lijken vele sporters van nog iets in de ban. Zo sparen velen olympische pinnetjes, oftewel een speldje met de naam van een land en de bijbehorende vlag. Deze ruilen de sporters met anderen in het olympisch dorp.

Joy Beune is fanatiek

Eerder onthulde Joy Beune dat ze actief deze pinnetjes aan het verzamelen is. "Ik had niet gedacht daarvoor te vallen, maar vind het hartstikke leuk om ze te verzamelen en te ruilen", zo vertelde ze aan Schaatsen.nl. Ook was te zien dat de vriendin van Kjeld Nuis een felbegeerd pinnetje ruilde met de Amerikaanse schaatsgrootheid Brittany Bowe.

'Ze kunnen mij niet blijer maken'

Nu deelt ook Leerdam voor het eerst iets over de olympische pinnetjes. Zo onthult ze via een Instagramstory en Tik Tok-video dat TeamNL gepersonaliseerde pinnetjes heeft gemaakt voor de zevenvoudig wereldkampioene. Op de speldjes is Thor te zien, haar geliefde golden retriever.

Leerdam is vol ongeloof door het cadeau van TeamNL. "Ik kan het niet geloven, ik ben zo blij", vertelt de topschaatsster in een Tik Tok-video. "Ik heb ongeveer veertig pinnetjes. Deze ga ik weggeven aan speciale mensen. Ze kunnen me niet blijer maken, het is gestoord. Thor is nu overal bij me. Hij is mijn mental support-hond."

Jake Paul

Thor woont doorgaans bij Leerdams verloofde Jake Paul in de Verenigde Staten. De bokser/influencer is ook dol op het dier en deelt regelmatig video's waarop hij te zien is. "Jake gaat dit zo leuk vinden", zegt Leerdam dan ook, waarna ze het speldje vastmaakt aan haar jas. "Dit is zo leuk! Jake gaat dit niet geloven, die gaat dit ook zo geweldig vinden."

Leerdam in Milaan

Leerdam komt de komende weken tweemaal in actie in Milaan: op de 500 meter en op de 1000 meter. Maandag 9 februari komt de Westlandse in actie op de kilometer en op zondag 15 februari op de kortste afstand.

