De Olympische Winterspelen staan voor de deur en onze Nederlandse troeven halen natuurlijk alles uit de kast. Niet alleen om zo goed mogelijk te presteren, maar ook om in de stemming te komen. Een Nederlandse schaatsster zette al een stapje extra en dat levert voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de nodige voorpret op.

Antoinette Rijpma-De Jong heeft haar nagels al helemaal in de olympische sferen gelakt. De topschaatsster pronkte in aanloop naar het toernooi al trots met oranje nagels, uiteraard verwijzend naar de Nederlandse kleur. "En twee nagels met een soort zwevend Nederlands, vlamachtig vlaggetje", merkt Naomi van As op in de Sportnieuws.nl-podcast die ze maakt met Ellen Hoog.

Rijpma-de Jong is niet de enige, want ook collega Joy Beune lakte haar nagels en uiteraard kwam ook Jutta Leerdam wat dat betreft goed beslagen ten ijs. "Op zich wel leuk", vindt Van As. "Ik hou er wel van. Als je drie weken weggaat, zorg je ervoor dat je alles doet. Je gaat naar de kapper, je neemt een facial, je laat je wimpertjes doen." Hoog vult lachend aan. "Spuit nog effe botox."

'Paar grote knoppen'

De botox-toevoeging zorgt voor hilariteit bij beiden, waarna het hek bij Van As van de dam is. "Fillertje her en der, een paar grote knoppen er op. En je nagels." Die 'paar grote knoppen' waren uiteraard met een knipoog bedoeld en de ex-tophockeysters konden het niet laten om te fantaseren over een plotse borstvergroting richting de Spelen.

"Lijkt me niet aerodynamisch", merkt Hoog grappend op. Van As lachend: "Kan het pak nog aangepast worden, het zit straks ineens! Kan het nog uitgenomen worden?"

Kleine details

Hoog en Van As maakten flink wat olympische avonturen mee en weten dus ook dat je in het olympisch dorp je nagels en haar kan laten doen. "Maar het is ook een lekker gevoel dat je helemaal klaar bent om te racen", vindt Van As. Daar sluit Hoog zich bij aan. "Het zijn de kleine details. Ze zullen er niet net wel of net niet door winnen, maar het is lekker als alles gefixed is. Ik denk dat je onbewust daardoor lekkerder in je vel zit."

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door.