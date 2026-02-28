De Winterspelen zitten er nog geen week op, maar veel grote namen schaatsen alweer een belangrijke wedstrijd. Merel Conijn, Marijke Groenewoud en andere topschaatssters komen in actie tijdens de NK allround in Thialf. Op de 500 meter werden zaterdagochtend de eerste grote verschillen gemaakt. Conijn moet in de achtervolging.

De snelste tijd werd neergezet in de laatste rit. Zowel Meike Veen als Marijke Groenewoud reden 38.88, maar Veen was nipt sneller en gaat dus aan de leiding na één afstand. De pas 19-jarige Jade Groenewoud maakte ook indruk. De tiener reed ook onder de 39 seconden (38,95). Andere grote namen zoals Merel Conijn moeten in de achtervolging na de eerste afstand.

Een van de grootste teleurstellingen op de korte afstand was Sanne van 't Hof. Zij was zeer traag op de 500 meter en lijkt nu al kansloos voor de nationale titel. Ook Evelien Vijn viel tegen met een tijd boven de 42 seconden. Later vandaag wordt bij de vrouwen de 3000 meter verreden en kunnen schaatssters weer tijd goedmaken op de concurrenten.

Aanwijsplekken zijn al vergeven

In tegenstelling tot het allroundtoernooi bij de mannen en bij de sprinttoernooien is er bij de vrouwen geen ticket meer te verdienen voor de WK allround. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud kregen een aanwijsplek, tot onvrede van Merel Conijn. Zij mag dus sowieso niet naar de WK, ongeacht wat er op de NK gebeurt. En daar deed ze voorafgaand aan het toernooi haar beklag over.

Beune en Rijpma-de Jong doen niet mee aan de Nederlands kampioenschappen, Groenewoud wel. Andere grote namen naast Conijn zijn Van 't Hof, Melissa Wijfje en Kim Talsma. Vorig jaar won Joy Beune de nationale titel.