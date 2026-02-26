Merel Conijn verbaasde vriend en vijand met een zilveren medaille op de Olympische Winterspelen in Milaan. De 24-jarige rijdster van Team AH Zaanlander werd tweede op de 5000 meter. Het scheelde niets of Conijn ging er met het goud vandoor. Toch viel de olympiër buiten de boot voor de aanwijsplekken van de WK allround. Daar is Conijn niet over te spreken.

Donderdagavond werden de olympiërs gehuldigd in Thialf. Dat is het strijdtoneel aankomend weekeinde van de NK allround. Normaliter zijn daar tickets te verdienen voor de WK een week later, ook in Heerenveen. Maar de KNSB besloot in aanloop naar dat prestigieuze toernooi drie startbewijzen uit te delen aan Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud.

Conijn noemt het een 'bijzondere keuze' van de KNSB. "Ze hebben mijn kans afgepakt om me te plaatsen voor het WK", is ze stellig.

Alleen nationale titel te vergeven

Door het besluit ligt in Thialf alleen de nationale titel allround klaar. "Niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen die niet mee was naar de Spelen en door heeft getraind naar dit NK is het heel oneerlijk", aldus Conijn. Ze wees op de reglementen van de KNSB, die voorschrijven dat de winnaar van het NK naar het WK gaat. "Het is niet vanzelfsprekend dat je dat NK wint, maar ik vind wel dat iedereen een gelijke kans moet krijgen."

"Ik ga wel rijden", zei Conijn. "Het is niet mijn stijl om me dan nu terug te trekken. Er zijn mensen die tickets hebben geboekt. En ik wil me nu ook gewoon niet laten kennen."

WK allround & sprint

Voor de andere drie toernooien geldt het NK wel nog altijd als plaatsingswedstrijd. Bij de mannen zijn Chris Huizinga en Stijn van de Bunt aangewezen voor het allrounden. Voor het WK sprint zijn bij de vrouwen Femke Kok en Jutta Leerdam en bij de mannen Jenning de Boo en Joep Wennemars aangewezen. Kjeld Nuis werd niet aangewezen en besloot af te zien van het NK en zijn seizoen te beëindigen.

De wereldkampioenschappen allround en sprint vinden van 5 tot en met 8 maart plaats in Heerenveen.