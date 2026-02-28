In navolging van de vrouwen zijn ook de mannen begonnen aan de NK allround. Met onder meer Jorrit Bergsma, Beau Snellink, Marcel Bosker en Remco Stam zijn er meerdere titelkandidaten aanwezig. Een aantal van hen moet aan de bak na een teleurstellende eerste 500 meter.

Olympisch kampioen Bergsma trapte het allroundtoernooi bij de mannen af op de 500 meter. Niet bepaald zijn specialiteit, maar toch zette hij voor zijn doen een nette tijd neer. De snelste was hij uiteraard niet.

Beau Snellink, de geregend kampioen, was niet tevreden met zijn tijd op de korste afstand. Marcel Bosker wel. Hij was in de rit waarin Louis Hollaar de snelste was ook vrij rap en dat maakt hem kansrijk voor de eindzege. Van alle kanshebbers deed Remco Stam de beste zaken op de 500 meter.

Later deze zaterdag vindt de 5000 meter plaats op het toernooi. Op zondag worden de 1500 en 10.000 meters verreden. De winnaar van het toernooi gaat volgende week naar de WK. Chris Huizinga en Stijn van de Bunt hebben een aanwijsplek gekregen en dus al zeker van een toegangsbewijs. Zij laten het toernooi van dit weekend dan ook links liggen.