De Winterspelen zitten er nog geen week op, maar veel grote namen schaatsen alweer een belangrijke wedstrijd. Merel Conijn, Marijke Groenewoud en andere topschaatssters komen in actie tijdens de NK allround in Thialf. Na de eerste dag was er door een protest van Conijn genoeg om over na te praten.

Meike Veen en Marijke Groenewoud reden op de 500 meter de snelste tijd, waarna het tijd was voor de 3000 meter. Daar gebeurde iets opmerkelijks. Merel Conijn, die op de 500 meter gewoon een prima tijd reed, verscheen in de rit tegen Groenewoud niet aan de start. Even was onduidelijk waarom, maar het bleek later om een protest te gaan.

Conijn stapte dus uit het toernooi en daardoor gaat Groenewoud royaal aan de leiding. Zij wordt op ruime achterstand gevolgd door Gioya Lancee, die dus hoopt op het afstappen van Groenewoud. Dan ligt de weg naar de nationale titel voor haar open.

Aanwijsplekken zijn al vergeven

In tegenstelling tot het allroundtoernooi bij de mannen en bij de sprinttoernooien is er bij de vrouwen geen ticket meer te verdienen voor de WK allround. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud kregen een aanwijsplek, tot onvrede van Merel Conijn. Zij mag dus sowieso niet naar de WK, ongeacht wat er op de NK gebeurt. En daar deed ze voorafgaand aan het toernooi haar beklag over. Tijdens de NK stapte Conijn dus uit.

Beune en Rijpma-de Jong doen niet mee aan de Nederlands kampioenschappen, Groenewoud wel. Andere grote namen naast Conijn zijn Van 't Hof, Melissa Wijfje en Kim Talsma. Vorig jaar won Joy Beune de nationale titel. Groenewoud gaat royaal aan de leiding, maar het is de vraag of zij het hele toernooi afmaakt in verband met de WK van volgende week.