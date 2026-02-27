Wie dacht dat de Olympische Spelen de afsluiter van het schaatsseizoen waren, heeft het mis. Aankomend weekend staan de NK Sprint en Allround op het programma, terwijl over een week de WK's plaatsvinden. Voor de Nederlandse kampioenschappen hebben een hoop succesvolle olympiërs afgezegd, maar de 40-jarige Jorrit Bergsma heeft een ander besluit genomen.

De man die goud won op de mass start en brons op de 10.000 meter verscheen eerder deze week op de deelnemerslijst voor het nationale allroundtoernooi. Dat is niet bepaald een gegeven. Bekende namen als Stijn van de Bunt laten verstek gaan en bij de vrouwen zijn onder meer olympiërs Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Bente Kerkhoff er niet bij.

Veel grote namen er niet bij

Ook bij de sprinttoernooien regent het afwezigen. Femke Kok start niet, net als onder meer Jenning de Boo. Zij hebben sowieso een aanwijsplek gekregen voor de WK Sprint van volgende week. Kjeld Nuis niet en hij besloot daarom om maar meteen te stoppen met het schaatsseizoen. Dat geldt ook voor Jutta Leerdam, die op Instagram schreef dat ze haar seizoen afsluit met een olympisch hoogtepunt en de NK en WK laat voor wat het is.

Maar Bergsma wil van geen wijken weten. De 40-jarige schaatser van Team AH-Zaanlander doet niet alleen mee voor de nationale titel, maar wil ook een startbewijs voor de WK van volgende week bemachtigen. Van de Bunt en de vooralsnog wel deelnemende Chris Huizinga hebben al een aanwijsplek, waardoor onder meer Beau Snellink, Marcel Bosker en Bergsma strijden voor het derde ticket.

Lange dagen en korte nachten

Daar hoopt de routinier voor te gaan. Al houdt hij bij Omrop Fryslân een slag om de arm. "Ik moet me eerst nog wel wat beter voelen", is hij eerlijk na de lange Olympische Winterspelen. Bergsma reed daar de 10.000 meter, de ploegenachtervolging en de mass start. Terug in Nederland vonden er nog allerlei feestelijke plichtplegingen plaats. "Het zijn lange dagen en korte nachten, dus ik hoop de komende dagen wat meer uit te rusten."

Dat Bergsma meedoet aan de NK Allround is al een verrassing op zich. Hij reed dat toernooi namelijk nauwelijks in zijn succesvolle loopbaan. Alleen in 2015 deed hij mee. Hij won weliswaar de 5000 en 10.000 meter, maar eindigde met name door een matige 500 meter buiten het podium. Achter Sven Kramer, Wouter olde Heuvel en Koen Verweij werd Bergsma vierde.

De NK Sprint en Allround in Thialf vinden zaterdag 28 februari en zondag 1 maart plaats. Een week later worden ook de wereldkampioenschappen in Heerenveen gehouden.