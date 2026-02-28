De Olympische Winterspelen zijn pas net voorbij, maar zaterdag en zondag is het alweer tijd voor de NK sprint en allround in Thialf. Daar zijn niet alleen nationale titels, maar voor sommigen ook tickets voor de WK's van volgende week te verdienen. Inmiddels is de loting voor dag 1 achter de rug. Check in dit artikel het complete rittenschema en mis niets van het schaatsspektakel.

Bij het sprinttoernooi ontlopen Suzanne Schulting en Angel Daleman elkaar op de eerste 500 meter. Laatstgenoemde neemt het op tegen Anna Boersma, die onlangs nog meedeed in Milaan. Op de 500 meter werd ze teleurstellend vijftiende. De eerste afstand wordt afgesloten door Marrit Fledderus en Dione Voskamp.

Bij de mannen valt op dat Joep Wennemars niet van de partij is. De olympische schlemiel zou eigenlijk wel meedoen, maar heeft op het laatste moment anders besloten. Wel van de partij zijn onder anderen Sebas Diniz, Tijmen Snel, Kai Verbij, Tim Prins, Wesly Dijs en Merijn Scheperkamp.

NK allround

Ook de deelnemers aan de NK allround weten waar ze op dag 1 aan toe zijn. Ze rijden dan als eerste afstand de 500 meter. Vervolgens moeten de vrouwen nog 3000 meter afleggen en de mannen 5000 meter. Op dag 2 staan de 1500 meter en de 5000 (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) op het programma. Op de sprinttoernooien duren eveneens twee dagen en bevatten elke dag één 500 meter en één 1000 meter.

Vechten om startbewijzen WK

Er zijn niet alleen nationale titels, maar ook toegangsbewijzen voor de WK sprint en allround te verdienen. Bij de vrouwen gaan de nummers één en twee bij de NK sprint naar de wereldkampioenschappen van volgende week in Heerenveen. Femke Kok had al een aanwijsplek gekregen. Jutta Leerdam had er ook een, maar zij laat de toernooien schieten. Bij de mannen zijn Jenning de Boo en Joep Wennemars ook al zeker van een WK-start, waardoor er nog één man zich bij hen kan voegen.

Bij de vrouwen is er bij de NK allround wat opmerkelijks aan de hand. Marijke Groenewoud (die er wel bij is) en de afwezige Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune hebben hun ticket voor de WK allround al gekregen. Daardoor kan er niemand anders meer, ongeacht de prestaties op de NK, een startbewijs voor de wereldkampioenschappen bemachtigen. Bij de mannen strijden ze om één ticket, want Stijn van de Bunt en Chris Huizinga hebben er ook al een verkregen. Onder anderen Marcel Bosker, Beau Snellink en Jorrit Bergsma strijden om het overgebleven toegangsbewijs.

Volledige schema

Check hieronder volledige loting voor zowel de NK sprint als de NK allround.

NK allround vrouwen

NK allround mannen

NK sprint vrouwen

NK sprint mannen