Voormalig topschaatsster Irene Schouten heeft meerdere liefhebberijen in haar leven, zoals haar gezin, haar fitnessketen en haar media-activiteiten. Ook houdt ze van bloemen, wat komt doordat ze opgroeide in een akkerbouwgezin waar bloembollen werden geteeld. Deze week dook ze op een zeer toepasselijke plek op.

Sinds medio maart is de Keukenhof weer geopend voor bezoekers. Het park in Lisse is wereldberoemd en huisvest de grootste tulpentuin ter wereld, met ruim zeven miljoen bloembollen die iedere herfst weer handmatig worden geplant. Het park staat in de top qua attracties met de meeste jaarlijkse bezoekers in Nederland.

Rozenshow

Donderdag werd in de Keukenhof de rozenshow georganiseerd, waarbij in het Oranje Paviljoen rozen in vier categorieën werden gejureerd. Schouten hield een toespraak tijdens de show. Ze zei: "Het leven gaat niet over rozen. Ook in topsport komt niets je zomaar aanwaaien om op een podium te staan. Ik had niet het grootste talent, maar wel talent om door te zetten."

De zaal vond het optreden van de schaatskampioene zeer interessant. Bloemen Planten Nieuws schrijft: "Veel belangstelling voor het verhaal van Irene Schouten. De zaal zat goed vol." Ook hielp ze mee bij de prijsuitreiking, bijvoorbeeld toen Big Baby won in de categorie NL Roos.

Bloemen

Wel vaker is Schouten present bij evenementen en bijeenkomsten rondom bloemen. Ze was bijvoorbeeld van de partij bij Nationale Tulpendag in Amsterdam. Op het Museumplein werden destijds 200.000 tulpen aangelegd. Schouten opende de pluktuin en doopte een nieuwe tulp, 'Dutch Pearl'. Na de opening mocht iedereen gratis tulpen plukken.

Loopbaan Irene Schouten

Schoutens schaatsloopbaan duurde vijftien jaar. Ze won acht EK-medailles, pakte dertien wereldtitels en veroverde vijf olympische medailles. Bij haar afscheid schreef ze: "Na mijn succesvolle Olympische Spelen en vele wereldtitels kan ik terugkijken op een supermooie en geslaagde carrière". Ze pakte in 2022 in Beijing olympisch goud op de 3000 meter, de 5000 meter en de massastart.

"Ik heb bereikt wat ik wilde. Alleen het winnen van de Elfstedentocht ontbreekt nog op mijn lijst. Na het olympische jaar realiseerde ik mij dat het lastig zou worden om me direct aan een nieuwe olympische cyclus van vier jaar te committeren."