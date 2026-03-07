Direct na de WK sprint staan in Thialf de WK allround op het menu. Zaterdag is de eerste dag van de twee. Nederland heeft Marcel Bosker (Nederlands kampioen), Chris Huizinga en Stijn van de Bunt gestuurd. De mannen rijden de 500 meter en 5000 meter en moeten daar de Amerikaan Jordan Stolz onder druk zetten. Volg in dit artikel de ontwikkelingen van de eerste dag van het allroundtoernooi.

Jordan Stolz is de regerend allroundkampioen en de Amerikaan doet ook ditmaal mee. Opmerkelijk genoeg was de tweevoudig olympisch kampioen ook van de partij bij de WK sprint. Hij komt dus vier dagen achtereen in actie.

500 meter, 13.37 uur

Stijn van de Bunt beet het spits af namens de mannen van TeamNL in rit 5. De WK-debutant reed de 500 meter tegen Livio Wenger en noteerde 37.92 seconden. In de rit daarna was Huizinga gekoppeld aan Gabriel Groß. Na een valse start was hij net iets sneller dan zijn Nederlandse voorganger: 37.67. In rit 9 kwam Bosker in actie op de kortste afstand, samen met Luca Matteo Stibenz. Hij is voorlopig de snelste Nederlander met een tijd van 37.17. Jordan Stolz gaat voorlopig aan kop met een tijd van 34.22 seconden. Er werden liefst negen persoonlijke records gebroken.

5000 meter, 15.46 uur

In de 7e van de 12 ritten op de 5000 meter komen olympiërs Stijn van de Bunt en Riccardo Lorello tegen elkaar uit. De Italiaan won brons in Milaan. Ook Bosker treft in rit negen een topper: Vladimir Semirunniy, die zilver pakte op de olympische 10.000 meter. En in rit 10 treft Chris Huizinga baas boven baas, namelijk olympisch kampioen 5000 meter en wereldrecordhouder Sander Eitrem.

Marcel Bosker

Van de Bunt en Huizinga kregen van de schaatsbond KNSB een ticket voor de WK allround, Bosker plaatste zich door de NK allround te winnen. Bosker wist vervolgens "niet zo goed" of hij blij moet zijn dat hij het WK mag rijden, zei hij na de 10 kilometer tegen de NOS.

"Ik had me liever dit weekend willen sparen", zei Bosker. Hij uitte ook kritiek op de keuze van de KNSB om twee andere schaatsers aan te wijzen. Volgens de Nederlands kampioen had hij op basis van zijn prestaties op het olympisch kwalificatietoernooi recht gehad op een aanwijsplek. Maar de reglementen van de KNSB schrijven voor dat ook de Olympische Spelen, waar Bosker minder goed presteerde, meewegen in de selectieprocedure.