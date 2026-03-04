De WK sprint en WK allround in Heerenveen zijn de komende dagen de afsluiting van het schaatsseizoen. De internationale top komt nog één keer samen om wereldtitels te verdedigen. Namens Nederland doen onder anderen Femke Kok, Suzanne Schulting, Joep Wennemars, Jenning de Boo, Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud en Marcel Bosker mee. Maar het klassement kan ingewikkeld ogen, met getallen tot drie decimalen achter de komma. Zo werkt de puntentelling.

Op de WK sprint rijden de deelnemers vier afstanden: twee keer een 500 meter en twee keer een duizend meter. Op basis van die vier afstanden wordt het klassement opgemaakt en mag de winnaar zich tot wereldkampioen kronen. Er waren startplekken te verdienen voor dit WK op de afgelopen NK sprint. Suzanne Schulting, Marrit Fledderus en Janno Botman pakten op de sprint de felbegeerde tickets.

Gedeeld door het aantal 500 meters in een afstand

De basis van het puntensysteem ligt op de 500 meters. De tijd in seconden die wordt gereden, wordt gedeeld door het aantal 500 meters in een afstand. Dus de tijd op de 1000 meter wordt gedeeld door twee, terwijl de 500 meter maar één keer gedeeld wordt. Dan komt er een puntenaantal, tot drie cijfers achter de komma uit. Al die punten worden bij elkaar opgeteld en zo wordt het klassement bepaald op basis van het minste aantal punten.

WK allround

Op de WK allround geldt dezelfde regel, alleen is het daar wat meer rekenwerk. De deelnemers bij de vrouwen rijden de 500 meter, 1500 meter, 3000 meter en 5000 meter. De mannen doen ook de 500 en 1500, maar volgen die op met de 5000 en 10.000 meter. De gereden tijd wordt (in seconden) gedeeld door het aantal 500 meters in een afstand. Op de 1500 meter is dat dus gedeeld door drie, op de 3000 meter gedeeld door zes en op de 10.000 meter gedeeld door maar liefst twintig. Degene met het minste aantal punten, tot drie cijfers achter de komma, mag zich kronen tot wereldkampioen allround.

Wereldrecord punten

Jordan Stolz gaat als een van de weinigen proberen beide toernooien te rijden en te winnen. Donderdag en vrijdag eerst de WK sprint, gevolgd door de WK allround in het weekend. Hij werd in 2024 wereldkampioen allround en we nemen de Amerikaan als voorbeeld voor de rekensom. Hij reed toen een wereldrecord aan punten (144,740) bij elkaar op de vier afstanden. Degene met de minste punten is de wereldkampioen.

Rekenvoorbeeld Jordan Stolz

Stolz reed de 500 meter in 34,10, dat leverde hem ook dat aantal punten op. De 1500 meter reed hij in 1.41,78. Dat is in seconden 101,78 en dat moet gedeeld door drie: 33,926. Op de 5000 meter klokte de Amerikaanse alleskunner 6.14,76 en dat is omgerekend naar seconden gedeeld door tien: 37,476 punten. Tel daar het puntenaantal van de 10.000 meter (gereden in 13.04,76, in seconden is dat 784,76. Gedeeld door 20: 39,238 punten) bij op en je komt uit op het wereldrecord punten van 144,740 uit.

Uitstappers

Het gebeurt op allround- en sprinttoernooien regelmatig dat schaatsers uitstappen na een paar afstanden. Hun achterstand in het klassement is dan vaak zo groot, dat er onmogelijke tijden nodig zijn om nog in de buurt van de top te komen. Er is met nog één afstand te gaan vaak ook al duidelijk wat schaatsers moeten rijden om eerste te blijven of eerste te worden.

