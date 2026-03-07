Het baanrecord van Patrick Roest in Thialf op de 5000 meter is zaterdag na ruim drie jaar gesneuveld. Topschaatser Sander Eitrem zette de schaatshal in Heerenveen op zijn kop met zijn indrukwekkende tijd.

De Noorse topschaatser kwam onder luid gejuich over de finish met een indrukwekkende tijd van 6:01.61. Hoewel het overgrote deel van het publiek in Heerenveen op de hand is van de Nederlanders, konden zij die prestatie ook enorm waarderen. Bovendien zaten er nog aardig wat Noren op de tribunes.

Eitrem was helemaal leeg nadat hij over de streep kwam en had nog even tijd nodig om bij te komen op het middenterrein. Daar gaf hij ook aan dat hij wazig zag na zijn inspanning. Het nieuwe baanrecord is de vierde tijd ooit gereden op de 5000 meter. Roest had sinds 19 november 2022 de snelste tijd in Thialf in handen. Hij klokte toen 6:04.36.

De 24-jarige Eitrem werd ook olympisch kampioen op de 5000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Bovendien pakte hij vlak daarvoor het wereldrecord op die afstand tijdens de World Cup in Inzell. Daar zette hij eind januari een tijd van 5:58.52 neer.

De Noor is met zijn sensationele rit nog niet voorbij Jordan Stolz in het klassement. De Amerikaan pakte een ruime voorsprong op de 500 meter en reed op de 5000 een keurig tijd van 6:19.66. Eitrem staat nu 2.75 achter op Stolz.

Stijn van de Bunt

Nederlandse schaatser Stijn van de Bunt maakte ook indruk op de 5000 meter. Hij reed net boven het baanrecord, maar zijn tijd van 6:07.54 was wel een persoonlijk record en genoeg voor de tweede plek. Huizinga werd vijfde op de 5000 meter met een tijd van 6:11.69.

De Nederlanders vallen nog net buiten de top vijf na de eerste dag. Van de Bunt staat zesde met 74.674 punten. Huizinga en Marcel Bosker volgen op plek acht en negen.