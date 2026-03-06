Olympisch schaatskampioen Jordan Stolz (21) is een fascinerende atleet. Niet alleen omdat hij ontieglijk succesvol is (hij veroverde twee gouden plakken bij de Olympische Winterspelen in Milaan), ook omdat hij zo kalm en onverstoorbaar oogt. Ook in Nederland is er veel interesse in de Amerikaanse wonderschaatser.

Stolz was bij de Spelen de snelste op de 500 en 1000 meter, ook nam hij nog zilver mee bij de 1500 meter. Daarnaast is hij (in elk geval tot dit weekend) regerend wereldkampioen allround, wereldrecordhouder op de 1000 meter en meervoudig wereldkampioen op de 500 en 1000 meter.

Het is een belachelijke forse erelijst voor een schaatser van pas 21 jaar. De Amerikaan reisde na de Olympische Winterspelen af naar Nederland met een zeer gedurfd plan: meedoen aan zowel de WK sprint als de WK allround in Thialf. Na de eerste dag van het sprinttoernooi staat hij achter Jenning de Boo op plek twee.

Film

Genoeg te vertellen dus over de Amerikaanse topschaatser. Nieuwsmedium Washington Country Insider sprak Stolz na de Spelen op een luchthaven. De interviewer heeft opgevangen dat er een film wordt gemaakt over Stolz. Dat blijkt te kloppen. "Ja, er wordt een documentaire over mij gemaakt", zegt Stolz.

"Door een Nederlandse filmproducent. Hopelijk krijgt de docu veel aandacht als de film wordt uitgebracht. Misschien komt het op Netflix. Er zit een hoop filmmateriaal in en ik denk dat het best interessant wordt. Hopelijk vinden de kijkers het leuk."

Als dat gebeurt heeft Stolz een primeur te pakken, want op dit moment is er geen enkele langebaanschaatser met een documentaire op zo'n groot platform. Topschaatsster Jutta Leerdam komt wel voor in de docuserie rondom de familie van haar verloofde Jake Paul, getiteld Paul American (op HBO Max). Paul heeft ook een documentaire op Netflix staan: Untold: Jake Paul the Problem Child.

Stukje uit mijn leven

De interviewer blijkt niet te beseffen dat het om een documentaire gaat. Ze vraagt of een acteur de rol van Stolz speelt. "Nee, zo zit het niet in elkaar. We hebben het vooral over het heden. Ze hingen een tijdje bij me rond, bijvoorbeeld tijdens de Winterspelen. Ze hebben met me gesproken en laten zo een stukje uit mijn leven zien."

1500 meter

Ook geeft hij in het interview aan dat dit seizoen, uiteraard, geheel draaide om de Spelen. "Maar als je eenmaal aan een wereldkampioenschap begint", zegt hij, "dan besef je dat het ook iets groots is."

Om straks bij de 1500 meter tijdens het allroundtoernooi flink uit te halen, heeft hij zijn olympische 1500 meter uitvoerig geanalyseerd. "Ik kwam gewoon niet op gang", zegt hij over zijn zilveren race. "Ik dacht simpelweg dat ik harder ging dan hoe hard ik echt ging. Ik zag de rondetijd van 25,4 en wist meteen dat het geen geweldige race zou worden."