Loting NK Sprint en Allround | Suzanne Schulting ontloopt Angel Daleman, olympische kraker Marijke Groenewoud

Suzanne Schulting (NK sprint) en Marijke Groenewoud (NK allround) zijn van de partij in Thialf. © Getty Images

Redactie Sportnieuws.nl • 19:31, 27-02-2026 / Laatste Update: 19:31, 27-02-2026

De Olympische Winterspelen zijn pas net voorbij, maar aankomend weekend is het alweer tijd voor de NK Sprint en Allround in Thialf. Daar zijn niet alleen nationale titels, maar voor sommigen ook tickets voor de WK's van volgende week te verdienen. Inmiddels is de loting voor dag 1 achter de rug. Check in dit artikel het complete rittenschema.

Bij het sprinttoernooi ontlopen Suzanne Schulting en Angel Daleman elkaar op de eerste 500 meter. Laatstgenoemde neemt het op tegen Anna Boersma, die onlangs nog meedeed in Milaan. Op de 500 meter werd ze teleurstellend vijftiende. De eerste afstand wordt afgesloten door Marrit Fledderus en Dione Voskamp.

Bij de mannen valt op dat Joep Wennemars niet van de partij is. De olympische schlemiel zou eigenlijk wel meedoen, maar heeft op het laatste moment anders besloten. Wel van de partij zijn onder anderen Sebas Diniz, Tijmen Snel, Kai Verbij, Tim Prins, Wesly Dijs en Merijn Scheperkamp.

NK Allround

Ook de deelnemers aan de NK Allround weten waar ze op dag 1 aan toe zijn. Ze rijden dan als eerste afstand de 500 meter. Vervolgens moeten de vrouwen nog 3000 meter afleggen en de mannen 5000 meter. Op dag 2 staan de 1500 meter en de 5000 (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) op het programma. Op de sprinttoernooien duren eveneens twee dagen en bevatten elke dag één 500 meter en één 1000 meter.

Vechten om startbewijzen WK

Er zijn niet alleen nationale titels, maar ook toegangsbewijzen voor de WK Sprint en Allround te verdienen. Bij de vrouwen gaan de nummers één en twee bij de NK Sprint naar de wereldkampioenschappen van volgende week in Heerenveen. Femke Kok had al een aanwijsplek gekregen. Jutta Leerdam had er ook een, maar zij laat de toernooien schieten. Bij de mannen zijn Jenning de Boo en Joep Wennemars ook al zeker van een WK-start, waardoor er nog één man zich bij hen kan voegen.

Bij de vrouwen is er bij de NK Allround wat opmerkelijks aan de hand. Marijke Groenewoud (die er wel bij is) en de afwezige Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune hebben hun ticket voor de WK Allround al gekregen. Daardoor kan er niemand anders meer, ongeacht de prestaties op de NK, een startbewijs voor de wereldkampioenschappen bemachtigen. Bij de mannen strijden ze om één ticket, want Stijn van de Bunt en Chris Huizinga hebben er ook al een verkregen. Onder anderen Marcel Bosker, Beau Snellink en Jorrit Bergsma strijden om het overgebleven toegangsbewijs.

Volledige schema

Check hieronder volledige loting voor zowel de NK Sprint als de NK Allround.

NK allround

500 meter vrouwen (10.40 uur)

Binnenbaan

Buitenbaan

Sanne in 't Hof

Lieke Huizink

Maud Blokhorst

Tosca Mulder

Evelien Vijn

Naomi van der Werf

Britt Breider

Evi de Ruijter

Kim Talsma

Sanne Westra

Leonie Bats

Merel Conijn

Rosalie van Vliet

Nynke Tinga

Jade Groenewoud

Amy van der Meer

Melissa Wijfje

Gioya Lancee

Meike Veen

Marijke Groenewoud

500 meter mannen (11.05 uur)

Binnenbaan

Buitenbaan

Jorrit Bergsma

Mathijs van Zwieten

Jasper Krommenhoek

Chris Brommersma

Pelle Bolsius

Kars Jansman

Michiel de Groot

Remco Stam

Remo Slotegraaf

Beau Snellink

Jelle Koeleman

Edsger van Felius

Yves Vergeer

Niels van Reeuwijk

Marcel Bosker

Louis Hollaar

Loek van Vilsteren

Ties van Seumeren

Hidde Westra

Jur Veenje

3000 meter vrouwen (11.47 uur)

Binnenbaan

Buitenbaan

Britt Breider

Amy van der Meer

Tosca Mulder

Maud Blokhorst

Nynke Tinga

Evi de Ruijter

Naomi van der Werf

Sanne Westra

Rosalie van Vliet

Leonie Bats

Lieke Huizink

Kim Talsma

Jade Groenewoud

Meike Veen

Gioya Lancee

Evelien Vijn

Marijke Groenewoud

Merel Conijn

Melissa Wijfje

Sanne in 't Hof

5000 meter mannen (13.04 uur)

Binnenbaan

Buitenbaan

Loek van Vilsteren

Edsger van Felius

Mathijs van Zwieten

Michiel de Groot

Hidde Westra

Pelle Bolsius

Niels van Reeuwijk

Ties van Seumeren

Jelle Koeleman

Jur Veenje

Chris Brommersma

Louis Hollaar

Yves Vergeer

Remo Slotegraaf

Beau Snellink

Jorrit Bergsma

Kars Jansman

Jasper Krommenhoek

Marcel Bosker

Remco Stam

NK sprint

Eerste 500 meter vrouwen (15.07 uur)

Binnenbaan

Buitenbaan

Evy van Zoest

Sofie Bouw

Sylke Kas

Elanne de Vries

Lotte Groenen

Henny de Vries

Myrthe de Boer

Jildou Hoekstra

Amber Duizendstraal

Naomi Verkerk

Michelle de Jong

Pien Hersman

Chloé Hoogendoorn

Pien Smit

Isabel Grevelt

Suzanne Schulting

Anna Boersma

Angel Daleman

Marrit Fledderus

Dione Voskamp

Eerste 500 meter mannen (15.32 uur)

Binnenbaan

Buitenbaan

Jelle Plug

Arjen Boersma

Pim Stuij

Sijmen Egberts

Niklas Reinders

Ted Dalrymple

Wesly Dijs

Max Bergsma

Serge Yoro

Kai Verbij

Mats Siemons

Kayo Vos

Tijmen Snel

Johan Talsma

Tim Prins

Mats van den Bos

Janno Botman

Merijn Scheperkamp

Sebas Diniz

Stefan Westenbroek

Eerste 1000 meter vrouwen (16.14 uur)

Binnenbaan

Buitenbaan

Sofie Bouw

Jildou Hoekstra

Sylke Kas

Henny de Vries

Lotte Groenen

Amber Duizendstraal

Elanne de Vries

Evy van Zoest

Pien Smit

Anna Boersma

Michelle de Jong

Myrthe de Boer

Pien Hersman

Dione Voskamp

Marrit Fledderus

Angel Daleman

Naomi Verkerk

Suzanne Schulting

Isabel Grevelt

Chloé Hoogendoorn

Eerste 1000 meter mannen (16.14 uur)

Binnenbaan

Buitenbaan

Max Bergsma

Johan Talsma

Pim Stuij

Sebas Diniz

Niklas Reinders

Jelle Plug

Arjen Boersma

Ted Dalrymple

Sijmen Egberts

Janno Botman

Mats van den Bos

Mats Siemons

Stefan Westenbroek

Kai Verbij

Merijn Scheperkamp

Wesly Dijs

Tim Prins

Serge Yoro

Tijmen Snel

Kayo Vos

nk allroundNK sprint