De Olympische Winterspelen zijn pas net voorbij, maar aankomend weekend is het alweer tijd voor de NK Sprint en Allround in Thialf. Daar zijn niet alleen nationale titels, maar voor sommigen ook tickets voor de WK's van volgende week te verdienen. Inmiddels is de loting voor dag 1 achter de rug. Check in dit artikel het complete rittenschema.
Bij het sprinttoernooi ontlopen Suzanne Schulting en Angel Daleman elkaar op de eerste 500 meter. Laatstgenoemde neemt het op tegen Anna Boersma, die onlangs nog meedeed in Milaan. Op de 500 meter werd ze teleurstellend vijftiende. De eerste afstand wordt afgesloten door Marrit Fledderus en Dione Voskamp.
Bij de mannen valt op dat Joep Wennemars niet van de partij is. De olympische schlemiel zou eigenlijk wel meedoen, maar heeft op het laatste moment anders besloten. Wel van de partij zijn onder anderen Sebas Diniz, Tijmen Snel, Kai Verbij, Tim Prins, Wesly Dijs en Merijn Scheperkamp.
NK Allround
Ook de deelnemers aan de NK Allround weten waar ze op dag 1 aan toe zijn. Ze rijden dan als eerste afstand de 500 meter. Vervolgens moeten de vrouwen nog 3000 meter afleggen en de mannen 5000 meter. Op dag 2 staan de 1500 meter en de 5000 (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) op het programma. Op de sprinttoernooien duren eveneens twee dagen en bevatten elke dag één 500 meter en één 1000 meter.
Vechten om startbewijzen WK
Er zijn niet alleen nationale titels, maar ook toegangsbewijzen voor de WK Sprint en Allround te verdienen. Bij de vrouwen gaan de nummers één en twee bij de NK Sprint naar de wereldkampioenschappen van volgende week in Heerenveen. Femke Kok had al een aanwijsplek gekregen. Jutta Leerdam had er ook een, maar zij laat de toernooien schieten. Bij de mannen zijn Jenning de Boo en Joep Wennemars ook al zeker van een WK-start, waardoor er nog één man zich bij hen kan voegen.
Bij de vrouwen is er bij de NK Allround wat opmerkelijks aan de hand. Marijke Groenewoud (die er wel bij is) en de afwezige Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune hebben hun ticket voor de WK Allround al gekregen. Daardoor kan er niemand anders meer, ongeacht de prestaties op de NK, een startbewijs voor de wereldkampioenschappen bemachtigen. Bij de mannen strijden ze om één ticket, want Stijn van de Bunt en Chris Huizinga hebben er ook al een verkregen. Onder anderen Marcel Bosker, Beau Snellink en Jorrit Bergsma strijden om het overgebleven toegangsbewijs.
Volledige schema
Check hieronder volledige loting voor zowel de NK Sprint als de NK Allround.
NK allround
500 meter vrouwen (10.40 uur)
Binnenbaan
Buitenbaan
Sanne in 't Hof
Lieke Huizink
Maud Blokhorst
Tosca Mulder
Evelien Vijn
Naomi van der Werf
Britt Breider
Evi de Ruijter
Kim Talsma
Sanne Westra
Leonie Bats
Merel Conijn
Rosalie van Vliet
Nynke Tinga
Jade Groenewoud
Amy van der Meer
Melissa Wijfje
Gioya Lancee
Meike Veen
Marijke Groenewoud
500 meter mannen (11.05 uur)
Binnenbaan
Buitenbaan
Jorrit Bergsma
Mathijs van Zwieten
Jasper Krommenhoek
Chris Brommersma
Pelle Bolsius
Kars Jansman
Michiel de Groot
Remco Stam
Remo Slotegraaf
Beau Snellink
Jelle Koeleman
Edsger van Felius
Yves Vergeer
Niels van Reeuwijk
Marcel Bosker
Louis Hollaar
Loek van Vilsteren
Ties van Seumeren
Hidde Westra
Jur Veenje
3000 meter vrouwen (11.47 uur)
Binnenbaan
Buitenbaan
Britt Breider
Amy van der Meer
Tosca Mulder
Maud Blokhorst
Nynke Tinga
Evi de Ruijter
Naomi van der Werf
Sanne Westra
Rosalie van Vliet
Leonie Bats
Lieke Huizink
Kim Talsma
Jade Groenewoud
Meike Veen
Gioya Lancee
Evelien Vijn
Marijke Groenewoud
Merel Conijn
Melissa Wijfje
Sanne in 't Hof
5000 meter mannen (13.04 uur)
Binnenbaan
Buitenbaan
Loek van Vilsteren
Edsger van Felius
Mathijs van Zwieten
Michiel de Groot
Hidde Westra
Pelle Bolsius
Niels van Reeuwijk
Ties van Seumeren
Jelle Koeleman
Jur Veenje
Chris Brommersma
Louis Hollaar
Yves Vergeer
Remo Slotegraaf
Beau Snellink
Jorrit Bergsma
Kars Jansman
Jasper Krommenhoek
Marcel Bosker
Remco Stam
NK sprint
Eerste 500 meter vrouwen (15.07 uur)
Binnenbaan
Buitenbaan
Evy van Zoest
Sofie Bouw
Sylke Kas
Elanne de Vries
Lotte Groenen
Henny de Vries
Myrthe de Boer
Jildou Hoekstra
Amber Duizendstraal
Naomi Verkerk
Michelle de Jong
Pien Hersman
Chloé Hoogendoorn
Pien Smit
Isabel Grevelt
Suzanne Schulting
Anna Boersma
Angel Daleman
Marrit Fledderus
Dione Voskamp
Eerste 500 meter mannen (15.32 uur)
Binnenbaan
Buitenbaan
Jelle Plug
Arjen Boersma
Pim Stuij
Sijmen Egberts
Niklas Reinders
Ted Dalrymple
Wesly Dijs
Max Bergsma
Serge Yoro
Kai Verbij
Mats Siemons
Kayo Vos
Tijmen Snel
Johan Talsma
Tim Prins
Mats van den Bos
Janno Botman
Merijn Scheperkamp
Sebas Diniz
Stefan Westenbroek
Eerste 1000 meter vrouwen (16.14 uur)
Binnenbaan
Buitenbaan
Sofie Bouw
Jildou Hoekstra
Sylke Kas
Henny de Vries
Lotte Groenen
Amber Duizendstraal
Elanne de Vries
Evy van Zoest
Pien Smit
Anna Boersma
Michelle de Jong
Myrthe de Boer
Pien Hersman
Dione Voskamp
Marrit Fledderus
Angel Daleman
Naomi Verkerk
Suzanne Schulting
Isabel Grevelt
Chloé Hoogendoorn
Eerste 1000 meter mannen (16.14 uur)
Binnenbaan
Buitenbaan
Max Bergsma
Johan Talsma
Pim Stuij
Sebas Diniz
Niklas Reinders
Jelle Plug
Arjen Boersma
Ted Dalrymple
Sijmen Egberts
Janno Botman
Mats van den Bos
Mats Siemons
Stefan Westenbroek
Kai Verbij
Merijn Scheperkamp
Wesly Dijs
Tim Prins
Serge Yoro
Tijmen Snel
Kayo Vos