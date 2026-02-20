Antoinette Rijpma-de Jong en haar man Coen Rijpma zijn al jaren gelukkig samen. De twee steunen elkaar bij sportieve uitdagingen en vieren hun successen ook graag met z'n tweeën. Bovendien zetten ze zich samen in voor een goed doel. Sportief gezien beleefden ze op vrijdag 20 februari een absoluut hoogtepunt, toen Rijpma-de Jong goud pakte op de Winterspelen tijdens de 1500 meter.

Rijpma-de Jong heeft die achternaam te danken aan haar huwelijk met haar grote liefde. Ze trouwde in mei 2022 met Rijpma. Het was niet meteen liefde op het eerste gezicht, maar de twee zijn nog steeds dolgelukkig samen.

Ontmoeting op de fiets

De twee leerden elkaar kennen op de fiets. Sven Kramer nodigde Coen weleens uit om mee te fietsen met trainingen van het toenmalige schaatsteam van Rijpma-de Jong. "We maakten weleens een praatje. Ik vond hem meteen een leuke jongen, maar hij had een relatie en ik wilde niet stoken", vertelde de topschaatsster daarover.

Maar later sloeg de vonk toch over. "Toen de relatie van Coen uitging, spraken we een keer af en het klikte meteen. Niet veel later kwam hij al bij mij wonen."

Tour de France

Fietsen is een grote passie van Rijpma. Hij was ooit een verdienstelijk amateurwielrenner, maar een profcarrière bleef uit. Toen in 2024 een goede fietsmaat van hem overleed, besloot hij zijn droom niet langer uit te stellen. Hij wilde de Tour de France fietsen.

Dat deed hij afgelopen jaar, elke dag fietste hij de etappe één dag voor het peloton dat deed. Een grote sportieve uitdaging, waarin zijn vrouw hem steunde. Zij fietste een aantal etappes met hem mee.

Antoinette Foundation

Rijpma fietste alle 21 etappes van de Tour de France om geld op te halen voor de Antoinette Foundation, opgericht door zijn vrouw. Die stichting zet zich in voor kinderen die worden gepest. Een onderwerp dat Antoinette nauw aan het hart ligt, vanwege haar eigen ervaringen in haar jeugd. Ze was vroeger slachtoffer van pesterijen vanwege haar rode haar, maar vond haar zelfvertrouwen terug in de sport. Die kracht wil ze andere kinderen ook geven door middel van haar stichting. Ook Rijpma draagt zijn steentje daaraan bij.

Bij de bruiloft met Coen stond Antoinette ook stil bij haar verleden. De kleur oranje werd op symbolische wijze verwerkt in het bruidboeket en de decoratie als eerbetoon aan de haarkleur van de schaatskampioene.

Olympisch goud

In een oranje schaatspak heeft de 30-jarige Rijpma-de Jong inmiddels ook al een hoop bereikt op het ijs. Het hoogtepunt was een olympisch gouden medaille op de Olympische Spelen van Milaan. Haar man was erbij en ging volledig uit zijn dak op de tribune. Vol trots zag hij hoe zijn grote liefde olympisch kampioen werd op de 1500 meter.