Voor Antoinette Rijpma-de Jong was het afgelopen schaatsjaar een groot succes en dat kwam natuurlijk voornamelijk door haar gouden medaille op de 1500 meter bij de Olympische Winterspelen in Milaan. De topschaatsster heeft deze week echter nog een prijs overgehouden aan het afgelopen sportjaar en dat is een hele speciale.

Rijpma-de Jong viel maandag namelijk in de prijzen tijdens de algemene vergadering van sportkoepel NOC*NSF. Dat had echter niet zozeer te maken met haar sportieve prestatie eerder dit jaar, maar wel met de maatschappelijke impact die ze heeft gehad.

De olympisch kampioene richtte afgelopen jaar de Antoinette Foundation op. Rijpma-de Jong werd vroeger als kind gepest vanwege haar rode haren en sprak meermaals openhartig over wat dat met haar heeft gedaan. Met haar stichting hoopt ze nu zelf gepeste kinderen te kunnen helpen.

Onderscheiding voor Rijpma-de Jong

Mede daardoor heeft NOC*NSF haar maandag de Pahud de Mortanges Trofee gegeven. De trofee wordt sinds 2023 jaarlijks uitgereikt aan de sporter die zich in het afgelopen jaar volgens NOC*NSF 'het meest als inspirerend voorbeeld of personality voor de sport heeft opgeworpen'. Daarbij wordt er onder meer gekeken naar sportiviteit en of de sporter zich verbindend heeft opgesteld.

Rijpma-de Jong is erg blij met de erkenning vanuit de sportkoepel. "Ontzettend dankbaar dat ik door NOC*NSF ben gekozen voor de Pahud de Mortanges Trofee. Een onderscheiding die niet alleen gaat over de prestaties binnen de sport, maar ook juist over de impact die je daarbuiten probeert te maken", schrijft de schaatsster op haar LinkedIn.

"Met de Antoinette Foundation zetten we ons in om pesten bespreekbaar te maken en kinderen te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat juist die combinatie wordt gewaardeerd, maakt deze erkenning extra bijzonder."

Andere bekende winnaars

Rijpma-de Jong treeft met de prijs in de voetsporen van enkele andere grote Nederlandse sporters. In het verleden ontvingen onder meer Ellen van Langen, Marianne Timmer, Anky van Grunsven, Epke Zonderland, Erben Wennemars en Churandy Martina de prijs.

De trofee, die vroeger enkel in olympische jaren werd uitgereikt, is overigens vernoemd naar ruiter Charles Pahud de Mortanges, die tot 2004 de succesvolste Nederlandse deelnemer aan de Olympische Spelen ooit was. Bij zijn olympische deelnames in 1924, 1928 en 1932 pakte hij in totaal vier gouden en één zilveren plak. Pahud de Mortanges was later ook nog voorzitter van het NOC en lid van het IOC.

