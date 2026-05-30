Anno 2026 wordt van sporters en teams verwacht dat ze zich ook profileren op social media, bijvoorbeeld met ludieke filmpjes. Dat ligt niet bij elke atleet in zijn of haar comfortzone. Olympisch schaatskampioene Antoinette Rijpma-de Jong weet zich bijvoorbeeld in een vlog van Team Reggeborgh geen raad met haar rol.

Het schaatsteam zette een vlog online vanuit Font Romeu, een plaats in het zuiden van Frankrijk. Schaatser Sil van der Veen is zo'n beetje de spil van de vlog, die door het team 'Reggevlogh' wordt genoemd. "Welkom bij het trainingskamp van de allrounders", zegt hij. "Kom binnen." Vanaf een balkon wijst hij daadwerkelijk naar binnen, waarna we een keuken vol schaatsers zien.

Koken

"Marcel is even wat aan het koken", zegt hij over Nederlands allroundkampioen Marcel Bosker. Hij blijkt bietenburgers te maken. "Precies dat", zegt Antoinette Rijpma-de Jong, die bij de Olympische Winterspelen verrassend de 1500 meter won.

"En ik mag de tafel dekken. Zo heeft iedereen zijn taakje", zegt ze, terwijl ze een piepklein microfoontje vasthoudt en in haar andere hand met het bestek zwaait. Kennelijk is ze niet tevreden over hoe ze haar antwoord oplepelt en zichzelf presenteert. "Ik kan dit echt niet", lacht ze. "Vreselijk."

Socials

Overigens is Rijpma-de Jong tamelijk actief op social media, maar dit ene toneelstukje in de vlog lag haar kennelijk gewoon niet. Liever post ze content waarin de focus op sport ligt. Op haar eigen Instagram deelde de 31-jarige topschaatster afgelopen week een prangende vraag aan haar volgers. "Welke sport moet nog op mijn sport bingo kaart?", aldus de Friezin. Bijgevoegd is een collage met alle sporten die ze al wel heeft geprobeerd. Uiteraard zien we haar fietsen op de weg, maar opvallend genoeg zijn er geen schaatsplaatjes te vinden.

Wel toont ze aan ook affiniteit te hebben tot onder meer het baanwielrennen. Ook doet Rijpma-de Jong veel aan skeeleren, daar die beweging immers veel lijkt op die bij het schaatsen. Ook een afbeulsessie in de sportschool, door middel van krachttraining en fitness, kan uiteraard niet ontbreken. Overigens stromen de reacties vol met bijzondere sporten die haar volgers haar aanraden.

