Olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam is razendsnel op ijzertjes, maar de Westlandse weet ook wel waar de gashendel zit op een quad. Dat laat ze zien in een update over haar avonturen op het massale landgoed van haar verloofde Jake Paul.

Op TikTok heeft Leerdam, die bij de Olympische Winterspelen in Milaan goud pakte op de 1000 meter, deel 2 geplaatst van haar avontuurlijke ritjes in een quad. In het eerste deel reed ze al het water in met het gemotoriseerde voertuig, nadat ze door bokser en influencer Paul was uitgedaagd met de opmerking dat zoiets niet mogelijk zou zijn. De sprintkampioene bewees zijn ongelijk en werd beloond met complimenten van haar Amerikaanse geliefde.

Quad in het water

In het tweede deel doet ze het waterrijke ritje opnieuw, maar ditmaal nadat ze dus al enige oefening had genoten. In het bijschrift van de video staat: "Ik bloei hier helemaal op" (origineel in het Engels: Thriving over here) en dat blijkt, want Leerdam heeft de volledige controle over het voertuig, ook in deze lastige omstandigheden.

Ze staat in een stoere houding op de quad, afwisselend met haar zitvlak op de stoel of in een uitgerekte pose. Paul is wederom onder de indruk en brult: "Oja, dat is goed!' Als het wat lastiger gaat en de quad vast lijkt te komen te zitten, geeft hij haar een tip: "Leun achterover!"

Uitdagingen

Vervolgens rijdt ze weer de oever op en nadert ze de filmende Paul. "Oké, ik heb wel weer genoeg gehad", zegt ze. "Het was leuk, maar het lijkt wel of de hele verdomde grond op de quad is gaan plakken". Inderdaad is haar been besmeurd en op de voetensteun van het object liggen modder en gras.

"Het was geweldig", zegt ze handenklappend. "Wat is mijn volgende uitdaging?" Vervolgens bespreken de verloofden het idee om een reeks met uitdagingen op te nemen voor op YouTube. "Ja, dit is aflevering één", zegt Leerdam enthousiast.

Nieuw boksgevecht?

Paul deelde in de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag een mysterieuze tekst op zijn Instagram Stories. "Nog zeven dagen... 13 mei. Miami. Er komt groot nieuws aan", schreef de boksende influencer op het sociale medium.

Het is dus de grote vraag wat Paul daar precies mee bedoelt. Mogelijk komt er op die datum meer duidelijkheid over zijn toekomst als bokser, want het is nog onduidelijk wanneer de Amerikaanse verloofde van Leerdam weer in actie gaat komen in de ring. De laatste keer dat hij vocht was in december van vorig jaar.

