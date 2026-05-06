Marathonschaatser Jeroen Janissen en zijn vrouw gingen afgelopen jaar door een diep dal. Bij Dieuwke werd borstkanker geconstateerd. Nu het jaarlijkse Alpe d'HuZes er weer aan komt, waarin gefietst wordt in de Alpen om geld op te halen voor kankeronderzoek, krijgt Janissen hulp van voormalig concurrent en tevens goede vriend Mats Stoltenborg.

Janissen, onderdeel van de marathonploeg van Team Essent, is Stoltenborg dankbaar voor zijn steun tijdens de moeilijke privéperiode waar hij en zijn vrouw Dieuwke doorheen gingen. “Mats was echt een steun. In die periode was het moeilijk me ergens voor op te laden. Dan trommelde hij me op om naar buiten te gaan. Dat hielp enorm.", zegt hij in gesprek met schaatsen.nl.

Vreselijk jaar

Het lot bleek Janissen gruwelijk gezind. Een week voordat hij met zijn vrouw zou trouwen, kreeg zij de diagnose. Wat een feestjaar had moeten worden, werd een jaar vol zorgen. In december kwam de zon weer door in hun leven en kreeg Dieuwke na chemotherapie en een operatie om een borst te verwijderen het bericht dat de kanker weg was. “Dat was het beste nieuws dat je kunt krijgen; een enorme opluchting", aldus Janissen. "Eigenlijk begint de verwerking dan pas. Ze heeft fysiek en mentaal nog een lange weg te gaan.”

Nu gaan de voormalig concurrenten op het ijs samen de strijd aan tegen kanker tijdens Alpe d'HuZes, zelfs Dieuwke doet één van de dagen op haar eigen tempo mee. “Het leven dat we hadden, komt niet meer terug. We moeten het opnieuw opbouwen, op een andere manier", zegt haar man Jeroen. “We zien wel hoe ver we komen. Het belangrijkste is dat we het samen doen en zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek."

'Je bent er voor je vrienden'

Stoltenborg zei maar wat graag 'ja' tegen de uitdaging om zo zijn vriend te helpen. “Iedereen doet het met een verhaal dat hij of zij met zich meedraagt. Dat maakt het heel anders dan topsport. Daarnaast typeert dit evenement misschien wel het mooist dat je er voor je vrienden bent, in goede en slechte tijden.”

