Jutta Leerdam omarmt steeds meer het plattelandsleven. De Nederlandse topschaatsster bevindt zich op een grote ranch van haar verloofde Jake Paul. Daar ging ze een bijzondere uitdaging aan, waar ze succesvol in was. Dat maakte de Amerikaan bijzonder trots. "Dat is mijn koningin."

Paul tikte in 2025 voor een slordige 39 miljoen euro een gigantisch landgoed in Georgia op de kop. Southlands heette het, maar inmiddels is het omgedoopt tot Paul Reserve. Met een oppervlakte van 23 vierkante kilometer is het in feite gewoon een compleet natuurgebied. Vooral voor natuurliefhebbers is het een genot om er te zijn.

Er is genoeg te doen voor brullende motoren. Zo heeft Paul naar eigen zeggen de grootste quadbaan ter wereld. Ook bevindt het terrein zich aan Lake Seminole. Daar kan op worden gevaren, al gebruikt de Amerikaanse influencer het liever om te wakesurfen. Het water wordt ook gebruikt in de nieuwste uitdaging tussen Leerdam en haar verloofde.

Jutta Leerdam maakt Jake Paul trots

De video begint met Leerdam die nogal veel moeite heeft om het woord ATV uit te spreken. Ze struikelt telkens over haar letters, terwijl Paul haar daarom belachelijk maakt. "Stop!", giert de schaatskampioene. "Jake denkt niet dat ik met deze quad door het water kan rijden, dus we gaan het testen."

Paul reageert door te zeggen dat niet alleen hij dat denkt, maar ook het publiek. Het zorgt voor een geschokte reactie bij Leerdam. Vervolgens wordt ze ondervraagd door haar vriend. Ze moet zeggen wat de opvallende buizen aan de voorkant van de quad zijn. "Ik dacht dat het grote koplampen waren", reageert Leerdam.

Vervolgens komt ze met de juiste uitleg. De buizen zijn bedoeld om de motor van lucht te voorzien en te koelen wanneer de quad zich onder water bevindt. "Wauw, dat is mijn koningin", complimenteert Paul haar. Hij geeft haar een kusje als beloning.

Jutta Leerdam scheurt door de blubber

Daarna gaat de ronkende motor aan en moet Leerdam zich door het moeras zien te begeven. Bij de eerste keer raakt ze een boomstam. Uiteindelijk draait Leerdam de gashendel volledig open en komt ze weer het water uit. "Je deed het geweldig, schat. Dat was erg goed!", geeft Paul haar mee. Dan volgt nog een poging. Dit keer gaat de Nederlandse iets dieper. "Het lijkt alsof je drijft", schreeuwt haar verloofde.

"Ik kan je niet horen, aaah", schreeuwt Leerdam, nadat ze opnieuw vast komt te zitten. Met flink wat gas en opspattend water baant ze zich een weg door een dikke modderpoel terug het gras op. "Oh mijn god", roept ze. "Ik voel me een trotse vader", concludeert Paul. Voor een derde deel verwijst Leerdam naar een nieuwe video.

