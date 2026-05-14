Schaatsster Ellia Smeding eindigde haar seizoen in mineur, maar bij de pakken neerzitten deed ze niet. Sinds 2025 trainde ze al mee met Pro Team Calgary en nu sluit ze zich officieel aan bij de ploeg, in de hoop daar de volgende stap in haar carrière te zetten.

Dat maakte het team woensdag bekend op Instagram. "Welkom bij Pro Team Calgary: Ellia Smeding", zo werd geschreven onder het bericht.

"Een van de snelste langebaanschaatssters van Groot-Brittannië heeft zich in Calgary bij het team aangesloten om samen met Bart Schouten en een internationale trainingsgroep de volgende stap te zetten. Die groep biedt kwaliteit, consistentie en een positieve sfeer."

Calgary laat duidelijk blijken blij te zijn met Smeding. "Ellia staat bekend om haar technische schaatsstijl, vastberadenheid en professionaliteit. Ze brengt ervaring van wereldklasse en veel energie mee binnen de ploeg. We zijn blij haar in Calgary te mogen verwelkomen en kijken ernaar uit om te zien wat dit seizoen gaat brengen."

Winterspelen en verloving

Smeding bracht een groot deel van haar jeugd door in Harlingen, maar komt op het ijs uit voor het Verenigd Koninkrijk. Namens haar geboorteland deed ze mee aan de Olympische Spelen in Milaan, waar ze startte op de 500, 1000 en 1500 meter. Een medaille leverde dat niet op; haar beste resultaat was een elfde plaats op de 1000 meter.

Na de Winterspelen kreeg ze wél bijzonder nieuws: haar vriend Cornelius Kersten, eveneens langebaanschaatser, vroeg haar ten huwelijk. Daar kon ze niets anders dan 'ja' op zeggen.

Teleurstelling

Daarna volgde een flinke domper voor haar op de WK sprint in Thialf. De 28-jarige Smeding werd op de 500 meter gediskwalificeerd, waardoor haar toernooi al vroeg voorbij was. Ze had eerder al een waarschuwing gekregen omdat ze bij de eerste start met haar schaats over de lijn was gekomen. Toen dat volgens de starter bij een volgende start opnieuw gebeurde, werd ze gediskwalificeerd.

Er ontstond veel ophef over dat besluit. Smeding was het er zelf ook niet mee eens. "Niet het WK waar ik op hoopte na de - in mijn ogen - onredelijke diskwalificatie. Veel pech in en om mijn races de laatste tijd", zo zei ze er zelf over.

