Schaatsers moeten voor een topcarrière alles laten en veel afmeten, maar Ellia Smeding is de uitzondering op de regel. In een Instagram-post deelt de 28-jarige Britse details van haar leven die haaks staan op wat het imago is van een topsporter. "Een paar feitjes over mij als atleet die je wellicht niet verwacht", begint ze.

Ze heeft vijf punten onder elkaar gezet die haar als persoonlijk typeren. Daaruit blijkt dat in haar karakter niet een topschaatsster zit die leeft volgens de strenge regels die vaak gelden in de topsportwereld. "Ik ben niet zo'n energiek persoon. Ik hou van de uitdaging die sport mij geeft en ik ben echt wel gedisciplineerd, maar ik kan ook heel makkelijk stil zitten en genieten van een beetje lui zijn."

Smeding groeide voor een groot deel op in Harlingen (Friesland), maar schaatst voor het Verenigd Koninkrijk. Voor haar geboorteland haalde ze de Olympische Spelen. Na de Winterspelen in Milaan afgelopen winter werd ze ook nog eens door haar vriend ten huwelijk gevraagd. In haar jonge jaren was ze helemaal niet zo getalenteerd als haar leeftijdsgenoten.

Dat is punt twee van haar openbaring op sociale media. "Ik groeide op en speelde elke sport die er te spelen was in de zon. Ik won veel meer medailles in andere sporten, maar genoot van de uitdaging die schaatsen mij gaf dus besloot ik daarbij te blijven. Ik begon pas met volledig trainen toen ik 18 jaar oud was, nadat ik geweigerd was bij veel talententeams."

Verder zegt Smeding dat ze door haar perfectionisme maar moeilijk tevreden kan zijn met haar prestaties. "Daardoor ervaar ik extra druk om te verbeteren. Ik ben aan het leren om mezelf meer waardigheid te geven." Ook had ze lang moeite haar leven te balanceren tussen hard trainen en herstellen. "Het heeft lang geduurd om rust te respecteren en vertrouwen te hebben in dat ik genoeg werk erin stop. Dat leidde weer tot te weinig brandstof in m'n lijf en blessures. Toen ik eindelijk naar mijn lichaam begon te luisteren, werd ik een stuk constanter."

