Schaatskoppels zijn er volop en één daarvan kent een wel heel gelukkige periode. Cornelius Kersten en Ellia Smeding maakten onlangs bekend te gaan trouwen. Daar blikt het kersvers verloofde koppel met een mooie foto nog even op terug.

Smeding en Kersten deelden eind maart heuglijk nieuws via sociale media. Het Brits-Nederlandse koppel maakte het nieuws wereldkundig via Instagram, waar Smeding trots haar verlovingsring liet zien. Veel grote schaatsnamen lieten een lieve felicitatie achter.

De feestvreugde op sociale media was nog niet helemaal ten einde, want Smeding deelde dinsdag nog wat leuke plaatjes uit Canada. Het verloofde stel was immers in Calgary, bekend van onder meer de razendsnelle ijshal waar veel wereldrecords zijn gereden.

'Vergeten te posten'

Smeding en Kersten stralen op de foto, die dus al eerder was gemaakt. "Vergeten te posten", geeft de topschaatsster eerlijk toe. "Maar aangezien het nog steeds sneeuwt in Calgary leek het me nog een goed moment." Dat vonden onder meer de grote Instagram-accounts van de Olympische Spelen en wereldschaatsorganisatie ISU ook. Zij waren er als de kippen bij om hen nogmaals te feliciteren.

De Brits-Nederlandse schaatsers maakten samen al het nodige mee. Zo stonden ze samen op de Olympische Spelen van 2022 in Peking en maakten een seizoen later de overstap naar het internationale schaatsteam Novus. In 2026 plaatste Smeding zich voor de Spelen van Milaan.

De namen klinken Nederlandsen dat is ook niet zo vreemd. Kersten werd geboren in Nederland, reed zelfs eens in 2013 een keer de NK afstanden, maar kwam uiteindelijk uit voor Groot-Brittannië. Hij heeft namelijk een Britse moeder. In 2023 won hij WK-brons op de 1000 meter, achter Jordan Stolz en Thomas Krol. Dat is vooralsnog zijn grootste succes.

Smeding werd op haar beurt dan weer geboren in Engeland, maar heeft een Nederlanse vader en heeft Nederlandse zussen. Op jonge leeftijd vertrok ze naar ons kikkerlandje, maar ze maakte vooral naam als Britse schaatsster. In 2022 was ze de eerste Britse schaatsster op de Winterspelen in 42 jaar.