Topsporters krijgen een hoop te verduren tijdens hun carrière en daar weet wielrenster Lorena Wiebes alles van. De succesvolle Nederlandse wielrenster wordt vaak bejubeld na grote successen, maar kreeg ook te maken met nare reacties. Ze is lang niet de enige sporter die het slachtoffer wordt van social media-berichten, zo merkte ze bij Jutta Leerdam.

Dat vertelt ze openhartig in gesprek met Helden Magazine. De wielrenster kreeg in oktober vorig jaar een storm van kritiek. Dat gebeurde na het WK gravel omdat ze een landgenote achterhaalde. Shirin van Anrooij was hard op weg naar de zege, maar werd in de slotfase ingehaald door een groepje en zo won Wiebes de wereldtitel. Het leverde haar een hoop vervelende berichten op, omdat ze volgens sommigen de titel van Van Anrooij afpakte.

Dat werd later alleen maar erger, toen ze hard ten val kwam tijdens de WK baanwielrennen. Wiebes viel, maar dat vonden sommige mensen niet zo heel erg. Zelf deelde ze openlijk berichten van volgers die hoopten dat 'Wiebes zoveel heeft gebroken dat ze voorlopig niemand meer iets kan afnemen'.

Wiebes deelde die nare berichten niet uit boosheid, maar omdat ze wilde laten zien wat topsporters allemaal over zich heen krijgen. "Ik hoopte mensen er bewuster van te maken dat het heel makkelijk is om vanachter een toetsenbord van alles over iemand de wereld in te slingeren."

Boze reacties voor Jutta Leerdam

De kritiek deed Wiebes veel. Ze blokkeerde alle mensen die nare berichten stuurden. Ze wilde het uiteraard van haar af laten glijden, maar toch steekt het Wiebes dat veel mensen alles maar denken te mogen zeggen. Niet alleen bij haar, maar ook bij andere bekende mensen uit de sportwereld. "Neem Jutta Leerdam; als ik zag hoeveel shit zij over zich heen kreeg rond de Spelen, omdat ze haar eigen plan trok. Het werd door zoveel mensen niet geaccepteerd dat ze het anders deed dan anderen."

Leerdam vloog met een privéjet naar Noord-Italië voor de Spelen, weigerde een tijdlang met de media te praten en koos de afgelopen jaren sowieso voor een alternatieve route in de schaatswereld. Het leverde een storm van kritiek op, maar uiteindelijk wel olympisch goud. "Mooi dat ze ondanks die negativiteit wel won", aldus Wiebes.

Dingen delen met fans

Er zijn topsporters die mede door alle hevige reacties geen sociale media meer gebruiken. Daar peinsde Wiebes niet over. "Ik wil graag dingen delen met mijn fans, daarom doe ik het." De Nederlandse van SD-Worx laat aan haar bijna 80.000 volgers op Instagram zien waar haar leven uit bestaat. Dat is uiteraard heel veel fietsen, maar ook haar hond Gizmo en wat uitstapjes buiten de wielrennerij.