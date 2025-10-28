Wielrensters Lorena Wiebes en Lisa van Belle maakten afgelopen weekend een lelijke smak bij de WK wielrennen in Chili. Het Nederlandse duo was koploper bij de koppelkoers, maar door de val glipte het goud direct weg.

Bondscoach Nick Stöpler zei tegen de NOS: "Ik baal er ontzettend van. Ik vind het zo jammer voor hen. Heel veel mensen steken er energie in en ik had het ze zo gegund."

Hij wist destijds nog niet hoe Wiebes er, los van de teleurstelling, lichamelijk aan toe was. "Dat is lastig om te zeggen", zei Stöpler. "Er lijkt niks gebroken te zijn, dus in die zin gaat het goed. Maar aan de andere kant zijn ze wel heel erg hard gevallen."

Sterk

Inmiddels heeft Wiebes via social media meer losgelaten. "Gelukkig is mijn lichaam sterk. Het lijkt erop dat alles oké is", schrijft de 26-jarige topwielrenster uit Mijdrecht. Toch stipt ze in die post ook iets aan wat niet helemaal oké is. Ze ontving namelijk via social media een nare reactie op de gebeurtenissen bij de WK baanwielrennen.

'Zoveel gebroken'

Ene Baerke schrijft: "Hopelijk heeft Wiebes zoveel gebroken dat ze voorlopig niemand meer iets kan afnemen. Meest onsportieve sportvrouw die er bestaat. Karma."

Daarmee verwijst de respondent vermoedelijk op de gebeurtenissen bij de WK gravel. Daar leek Shirin van Anrooij op weg naar de zege, maar werd ze bijgehaald door Yara Kastelijn. Daar kon Wiebes weinig aan doen, wel liet ze ook de voor Tsjechië koersende Julia Kopecky jacht maken op Van Anrooij. Kopecky is Wiebes' SD Worx-ploeggenote.

Zielig

Wiebes zei na de verrassende ontkoping van het WK gravel dit: "Ik moet eerlijk zeggen: ik heb niets tegen Yara gezegd. Ik heb alleen met Julia Kopecky contact gehad. Ik vind het wel zielig voor Shirin, dat ze in de laatste 500 meter wordt teruggepakt."

Succesvolle WK baanwielrennen

De WK baanwielrennen werden voor Nederland zeer succesvol met liefst negen gouden medailles. Zeven van die negen werden om de nekken gehangen van Harrie Lavreysen en Hettie van de Wouw.