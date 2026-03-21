Lorena Wiebes keek na afloop van Milaan-Sanremo Donne met een tevreden gevoel terug op de koers. Niet zij, maar ploeggenoot Lotte Kopecky pakte de overwinning, en dat was allesbehalve toeval. De Nederlandse speelde een belangrijke rol in de finale door bewust in te houden.

Voor Wiebes viel in de finale alles op zijn plek en klopte het ploegenspel van SD Worx volledig. Met Kopecky mee in de beslissende groep en zelf in het peloton had de Nederlandse precies de rol die nodig was om het verschil te maken. "Als we met een kleine groep naar de finish zouden gaan, was het duidelijk dat we met Lotte zouden sprinten. Dit was de perfecte situatie."

Bewuste keuze

Toen Puck Pieterse op de Poggio versnelde, kon Wiebes niet direct volgen. Dat bleek achteraf geen probleem, want Kopecky zat al mee in de beslissende groep. Even later maakte Wiebes een bewuste keuze in het peloton. "Toen ik zag dat Kopecky wegreed, dacht ik: dit is perfect. Dus ik besloot om het peloton in de afdaling op te houden."

Rollen omgedraaid

Binnen de ploeg waren de rollen dit keer duidelijk verdeeld. Waar Kopecky vorig jaar nog in dienst reed van Wiebes, was het nu andersom. "Lotte heeft vorig jaar veel voor mij in dienst gereden. Na een minder goed seizoen vorig jaar is het fijn dat ze nu het vertrouwen vanuit de ploeg krijgt."

Cipressa beslissend

Volgens Wiebes lag de basis voor de finale al eerder in de koers. Op de Cipressa moest ze meerdere keren reageren op aanvallen. "Op de Cipressa moest ik te veel reageren. Daardoor werd het lastig om later nog mee te schuiven."