Mathieu van der Poel is een van de grootste namen uit de wielerwereld. De Nederlander won al bijna alle belangrijke wedstrijden, heeft een miljoenencontract bij Alpecin-Premier Tech en de nodige lucratieve sponsors. Zo sloot hij ook een deal met een bedrijf dat gespecialiseerd is in privéjets. Dat leverde flink wat kritiek op, maar een wielerprominent steunt Van der Poel juist.

De Nederlandse topwielrenner gebruikt zo nu en dan een privévliegtuig om naar wedstrijden te gaan. Dat deed hij vorig jaar bijvoorbeeld voor de start van de Tour de France. Vorige maand stapte hij ook het peperdure vliegtuig in voor Omloop het Nieuwsblad. Dat leverde, net als bij Jutta Leerdam die met een privéjet naar de Olympische Winterspelen ging, de nodige kritiek op van veel mensen. Het is immers behoorlijk slecht voor het milieu.

Niet iedereen kan zich echter vinden in de kritiek. José de Cauwer vindt er helemaal niets mis mee. De iconische Belgische wielerverslaggever heeft juist alle begrip voor Van der Poel, zo vertelt hij in gesprek met Helden Magazine.

Eigen puzzel leggen

Volgens De Cauwer is het cruciaal dat een wielrenner zijn zaakjes goed op orde heeft en genoeg rust en plezier heeft. Volgens onze zuiderbuur is dat bij Van der Poel zeker het geval, in tegenstelling tot eerder bijvoorbeeld Tom Dumoulin. Hij verloor het plezier en stopte al relatief vroeg met profwielrennen. "Mathieu heeft het zo ver gekregen dat hij, zoals Dumoulin het ooit heeft gezegd, zijn eigen puzzel kan leggen", aldus De Cauwer.

Dan is een ontspannen ritje met een privévliegtuig volgens De Cauwer wel lekker voor Van der Poel, die volgens de Belg ook zo ijzersterk is omdat hij zich nooit druk lijkt te maken. En dat is vrij uniek in het wielerpeloton. "Iedereen weet dat je bij stress een pak vermogen en rendement verliest. Dat is juist het mooie van Mathieu: hij gaat golfen en skiën, wat bij veel ploegen normaal gesproken niet kan. Soms gebruikt hij een privévliegtuig, en gelijk heeft hij. Net als Pogacar heeft Mathieu de luxe binnen zijn ploeg dat hij kan werken op de manier die voor hem de juiste is en dat levert hem enorm veel rendement op."

Kans op iconische overwinning

Van der Poel won dit prille wielerjaar al Omloop het Nieuwsblad en boekte twee ritzeges in Tirreno-Adriatico. In het voorjaar staan onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma voor Matje. Bij die laatste klassieker kan hij geschiedenis schrijven door in april de koers voor het vierde jaar op rij te winnen. Hij komt dan in een illuster rijtje met recordhouders Tom Boonen en Roger De Vlaeminck.