Carlijn Achtereekte is officieel gestopt met topsport. De Nederlandse was actief in het wielrennen en voornamelijk bekend van het schaatsen, maar nu gaat ze officieel op voor een 'nieuwe uitdaging'.

"20 jaar topsport. Een droom die werkelijkheid werd. Wat een reis vol herinneringen en mooie momenten. Dit alles had ik nooit zonder jullie gekund. Van start tot finish samen. Nu begint een nieuw hoofdstuk", zo vertelt Achtereekte via haar Instagram. Bij de tekst voegt de ex-schaatsster een aantal foto's toe van successen die ze gedurende haar carrière wist te behalen.

Overwinningen

Achtereekte is vooral bekend van haar periode als schaatsster. In 2015 pakte ze haar eerste WK-medaille. In Heerenveen werd Achtereekte tweede op 'haar' afstand, de 3000 meter. Later bleek dat dit haar afstand was omdat ze in 2018 het hoogtepunt van haar carrière beleefde op die afstand. Achtereekte pakte tijdens de Olympische Spelen in het Koreaanse Pyeongchang een gouden medaille op de 3000 meter. In 2020 werd ze ook nog een keer tweede op diezelfde afstand tijdens het WK in Salt Lake City.

Vanaf juni 2022 begon Achtereekte meer te voelen voor het wielrennen dan voor het schaatsen. Ze maakte officieel de overstap naar het wielrennen en reed in juni voor het eerst de Ronde van Zwitserland. Haar wielercarrière werd uiteindelijk niet heel succesvol. Ze wist geen overwinning in een UCI-wedstrijd aan haar palmares toe te voegen. Achtereekte reed haar gehele wielercarrière voor Team Visma | Lease a Bike.

Reacties

In de reacties onder haar post wordt Achtereekte gefeliciteerd met haar prachtige loopbaan. "Een voorbeeld voor heel veel jonge meisjes met grote dromen in wat voor sport dan ook. Niet de allerbeste zijn in wat je doet, maar nooit opgeven, ook niet na tegenslagen. Trots op wie jij bent", zegt een van haar volgers op Instagram. "Wat mag je trots zijn op je carrière! Heel veel succes met alles wat er op je pad gaat komen", zegt een ander. Wat de nieuwe uitdaging wordt van Achtereekte is nog niet bekend.