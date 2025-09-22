Anna van der Breggen was afgelopen weekend erg succesvol op het WK wielrennen in Rwanda. De Nederlandse pakte zilver op de tijdrit, maar het had niet veel gescheeld of ze had daar überhaupt niet deelgenomen.

"Ik heb lang getwijfeld of ik de tijdrit zou doen. Laurens ten Dam heeft me echt wel een beetje overgehaald", zegt Van der Breggen over de Nederlandse bondscoach na haar ijzersterke tijdrit in Rwanda. "Op het laatst besloot ik om het toch gewoon te proberen. Ik weet hoe veel tijd hierin gaat zitten en hoe veel pijn erin zit om het goed voor te bereiden", zo vertelt medaillewinnares Van der Breggen tegenover NOS. Ze eindigde achter de Zwitserse winnares Marlen Reusser en net voor landgenote Demi Vollering, die brons pakte.

Van der Breggen werd overgehaald door Ten Dam, maar ook het parcours sprak haar van tevoren al aan. "Aan de andere kant. Ik heb ook het parcours gezien in november en ik vond het een onwijs mooi parcours ook. Heel speciaal ook, ook met die stukken naar beneden. Qua indeling was het lastig. Toen had ik ook zoiets, als Laurens het wil.. Je moet het honderd procent doen en als je dat niet voelt dan moet je niet gaan tijdrijden. Achteraf ben ik natuurlijk heel blij dat ik dat gedaan heb."

Terugkeer

Nadat Van der Breggen even gestopt was met wielrennen, keerde ze aan het begin van dit seizoen terug. Om nu een medaille te pakken op het WK is dan ook de kroon op haar comebackseizoen. "Dit is sowieso wel een heel mooi einde. Er komen nog twee wedstrijden aan, dat sowieso. Maar ik ben hier op een WK en ook de wegkoers gaat superzwaar zijn. Als je het vandaag al voelt ook met de hoogte en de hitte, dat is een WK dat niet hetzelfde gaat zijn als andere edities. Dus nu herstellen en dan over een weekje de wegrit."