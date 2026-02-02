Henk Hospes is ervan overtuigd dat Damian Zurek genoeg in zijn mars heeft om Jordan Stolz te verslaan. De Nederlandse schaatscoach in dienst van de Polen weet dat de Amerikaan favoriet is, maar heeft het volste vertrouwen in zijn pupil.

Zurek is tot nu toe een van de weinigen die dit seizoen weet te winnen van Stolz, helemaal in een rechtstreeks duel. Dit laatste lukte hem op de laatste dag van de World Cup schaatsen in Inzell. Daar versloeg Zurek Stolz in de tweede 500 meter in een rechtstreeks duel. De Pool reed een tijd van 34.06 en verbeterde daarmee het baanrecord, maar belangrijker was de waarschuwing die hij uitdeelde aan Stolz richting de Olympische Spelen.

Wie niet verbaasd was door het niveau van Zurek, is Henk Hospes. De 68-jarige oud-schaatser uit Heerenveen is al enkele jaren in dienst van de Polen en is dit seizoen de begeleiders van de jongere trainers van de schaatsploeg. Hospes werkt al langer samen met Zurek en wist dat hij het niveau had om de beste te zijn op de kortere afstanden.

'Als iemand Stolz kan verslaan, is hij het'

In de schaatspodcast van de NOS waarschuwt Hospes ook de Nederlandse schaatsfans over het niveau van Zurek. "Ik heb hem ook weer in zien rijden, maar als iemand Stolz op dit moment kan verslaan, dan is hij het. Op de 500 en misschien op de 1000 meter ook wel. Stolz is natuurlijk huizenhoog favoriet. Hier en op de spelen. Maar op het moment dat hij het niet doet, dan is Zurek wel een hele goede plaatsvervanger."

Op de 500 meter heeft Stolz veel concurrentie met topschaatsers als Zurek, Jenning de Boo en Marek Kania. Toch denkt Hospes dat de Amerikaan groot favoriet is en acht hij de kans dat de Pool goud wint op die afstand ook weer niet levensgroot in. "Ik vind hem ook heel erg goed hoor. Ik verwacht ook niet dat ze hem verslaan, maar je weet het natuurlijk nooit. Er komt een moment dat ze hem verslaan, dat is met iedereen zo."

