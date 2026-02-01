Vladimir Semirunniy maakt sinds zijn komst grote indruk bij het Poolse schaatsteam. Coach Henk Hospes werkt intensief met de topschaatser samen en is enthousiast over zijn kwaliteiten, al ziet hij nog volop ruimte voor verbetering. Daarbij trekt hij een opvallende parallel met schaatsicoon Sven Kramer.

De Pools-Russische Semirunniy maakt dit seizoen ook buiten Polen veel indruk op de schaatsbaan. Zo reed hij een verbluffend baanrecord op de 10 kilometer in Thialf, pakte medailles op de WK afstanden en won eerder deze maand nog de EK afstanden. Daar reed hij een verbluffende 5 kilometer.

Nederlandse schaatscoach Hospes is inmiddels ruim anderhalf jaar actief als mentor van de Poolse schaatsbondscoach Roland Cieślak. Binnen zijn functie werkt hij nauw samen met Semirunniy. In de NOS Schaatspodcast vertelde de Fries enthousiast te zijn over de kwaliteiten van de schaatser.

'Hij sleept die andere Polen mee'

Toen Hospes startte met zijn functie binnen de Poolse schaatsploeg, was hij niet enorm onder de indruk van het schaatsniveau aldaar. "Ik zag gelijk: als dit het niveau is, dan moet dat omhoog kunnen", vertelde de Fries in de podcast.

"Toen kwam er nog een gast bij uit Rusland, die met Polen mee wilde trainen", ging Hospes verder, doelend op Semirunniy. "Die jongen heeft een doel en sleept die andere Polen mee, dus ja, het niveau van de Polen wordt door hem natuurlijk ook beter."

Hechte band

Wanneer Hospes wordt gevraagd of hij een goede band met Semirunniy heeft, bevestigt hij dat. "Maar de band tussen Roland Cieślak (schaatsbondcoach Polen, red.) en Semirunniy is nog veel beter. Ik sta niet alleen dichtbij hem, maar ook dichtbij de anderen. Dat is mijn taak natuurlijk ook. Mijn taak is om de tools aan Roland te geven, zo van: zo kun je er mee omgaan."

Tools voor Semirunniy

Hospes probeert Cieślak dan ook de nodige tools en adviezen te geven om de Poolse schaatsers nog beter te laten presteren. Welk advies hij over Semirunniy heeft gegeven aan de bondscoach? "Dat zie je al in de trainingen. Je bent gewoon met Roland Cieślak bezig om te zeggen: hoe gaan we trainen en wat gaan we doen? Dat is vaak het opknippen van afstanden en dan op hogere snelheid. En die Semirunniy, die kan dat."

"Tuurlijk heeft hij ook wel dingen die kunnen verbeteren", gaat Hospes verder. "Soms dan denk ik: je doet een keer te vaak overstappen. Dat duurt te lang. Je moet dat sneller doen. Kijk naar het wereldrecord van Sven Kramer, 6:04, ergens in Calgary ofzo, zo moet je rijden."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App , zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.