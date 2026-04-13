Een geweldige timing kun je ze niet ontzeggen: topschaatser Kars Jansman (30) en zijn partner Daphne Jansman zijn ouders geworden. Dat gebeurde vlak na het einde van het seizoen. Hun dochter heet Sophie Jeltsje Jansman.

Op Instagram laat het blije koppel hun baby zien. Ook schrijven ze erbij dat ze al een maand eerder is geboren, op 12 maart 2026.

Die geboortedag valt net een paar dagen na de afsluiting van het seizoen. Op zondag 8 maart werd de WK allround afgesloten, in Thialf, en dat was de laatste serieuze competitie van het olympisch seizoen.

Lange afstanden

De in Hellendoorn (Overijssel) geboren Jansman deed overigens niet mee aan de WK allround, ook plaatste hij zich niet voor de Olympische Winterspelen in Milaan. Een tegenvaller voor de rijder van Team Essent, want hij behoort al jarenlang tot de Nederlandse subtop op de langere afstanden.

Zo werd hij afgelopen seizoen 4e op de 5000 meter bij de NK afstanden en pakte hij zilver bij de NK allround 2024, waarbij hij de afsluitende 10.000 meter won.

Enthousiaste reacties

Diverse bekende namen uit het schaatsen plaatsen verheugde reacties op de aankondiging. Jenning de Boo, die de WK sprint won in het slotweekend van het seizoen, houdt het bij een simpel 'Gefeliciteerd'.

Michelle de Jong houdt het bij dezelfde reactie. Beau Snellink en Hein Otterspeer plaatsen waarderende emoji en olympisch kampioen mass start Jorrit Bergsma schrijft: 'Van harte!'.

Daphne en Kars Jansman

Daphne en Kars Jansman zijn in juli 2024 met elkaar getrouwd. Daphne Agatha Jansman-Alderts, zoals ze volledig heet, meldt op Instagram dat ze werkzaam is als verpleegkundige en leraar Nederlands.

Jansman kwam bij het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) eind 2025 net iets tekort om een ticket te bemachtigen voor de WInterspelen. Hij werd op zowel de 5000 als 10.000 meter zesde. "Bij het OKT was het net niet mijn dag", zei hij destijds tegen Tubantia. "Het is dan ook niet direct aan te wijzen waarom ik technisch minder reed dan aan het begin van het seizoen. Het schaatsen kostte allemaal net te veel energie. Dat brak me op."