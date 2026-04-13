Jutta Leerdam is volle bak aan het genieten van een heerlijke vakantie. Of het nou met of zonder vriend Jake Paul is, vrijwel dagelijks neemt ze haar volgers mee. Maandag maakte ze haar trouwe fans behoorlijk jaloers. Bovendien heeft ook verloofde Jake Paul een rolletje.

Jutta Leerdam pendelt er de afgelopen weken behoorlijk op los. Van de skipiste in het Franse oord Courchevel, tot het vieren van Pasen met haar familie in Nederland. En dan ook nog eens te pas en te onpas in het vliegtuig naar de Verenigde Staten om daar wellicht haar Amerikaanse verloofde. En ook nu is de topschaatsster weer aan de andere kant van de wereld. Vanaf haar vakantielocatie deelt ze een video, die de jaloezie van haar volgers naar boven haalt.

Jaloersmakende beelden

De 27-jarige Leerdam laat haar volgers namelijk mee genieten van haar huidige vakantiebestemming. En die is alles wat men zich kan voorstellen bij een heerlijke zonvakantie aan de andere kant van de wereld. Met palmbomen, hagelwitte stranden en natuurlijk een kast van een huis waar de schaatster van Team Kafra in verblijft. Het leidt in ieder geval tot een stralende Westlandse, die zelfs vrolijk een dansje doet.

"Het strandleven", schrijft Leerdam bij de post. "Het strand, een zongebruinde huid, ijskoffies, heel veel eten, en nog meer strand", valt er te lezen bij de de video die Leerdam zelf heeft gedeeld op haar TikTok. De video lijkt bovendien geschoten te zijn op Puerto Rico én gefilmd door een speciaal persoon.

Speciale rol Jake Paul

Op zondag deelde Leerdam's verloofde Jake Paul immers ook al dezelfde beelden op de story van zijn Instagram. Ondanks dat hij niet te zien was, had hij een speciale rol. De Amerikaanse bokser lijkt dus te fungeren als cameraman. Onder de video had hij typerend het nummer 'Good Days' gemonteerd. Het was een reactie op de vele online roddels en vragen van volgers die zich afvroegen of de twee überhaupt nog wel bij elkaar waren.

Met de nieuwe beelden van een genietende en erg blije Leerdam, gefilmd door de 29-jarige Paul onderstrepen ze nogmaals dat ze, ondanks de geruchten, nog altijd supergelukkig zijn met elkaar. Wanneer Leerdam weer terugkeert naar Nederland is nog onduidelijk. Net als haar toekomst in het schaatsen. Dat moeten de komende maanden gaan uitwijzen.