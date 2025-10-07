Het olympische schaatsseizoen staat voor de deur. En kijk niet raar op als schaatsers Kars Jansman (Team Essent) en Louis Hollaar (Team Reggeborgh) vleugels krijgen. De twee kwamen in aanloop naar het nieuwe jaar namelijk met babynieuws. Het zorgde voor grote vreugde bij (ex-)wereldtoppers als Kjeld Nuis, Joy Beune en Ireen Wüst.

Hollaar was als eerste aan de beurt. Hij maakte op 25 september al met zijn vriendin Sandra Dekker bekend dat er een kindje onderweg is. 'Baby loading...', schreef het koppel op Instagram bij een gezamenlijke foto in de tuin. Daarop droegen ze samen een canvas met daarop een rompertje.

In de reacties regent het felicitaties van bekende koppen. 'Jaaaaa mooi!!', reageert Nuis bij zijn teamgenoot. Zijn vriendin Beune laat hartjesogen achter. Ook topsprinter Jenning de Boo feliciteert het koppel met de aankondiging. Net als Wüst, Femke Kok, Beau Snellink, Michelle de Jong en Isabelle van Elst.

De 27-jarige Hollaar richt zich op de korte- en middellange afstanden. Begin 2025 werd hij zevende op de 1500 meter bij de NK afstanden.

Tweede schaatsbaby op komst

Naast Hollaar maakte nog een schaatser bekend een kind te krijgen, namelijk Jansman van Team Essent. Hij deed dat samen met zijn vriendin Daphne Alderts. Het koppel koos voor een foto van een echo, die ze samen toonden in een weiland. 'Baby on the way!', stond erbij met een wit hartje.

Ook bij de aankondiging van Jansman en zijn vriendin reageren enorm veel (ex-)schaatsers. Angel Daleman, Jorrit Bergsma, Thomas Krol en zelfs de Italiaan Davide Ghiotto feliciteren het stel. En ook Beune, Snellink, De Boo en Van Elst doen dat.

WK allround

De 30-jarige Jansman is in tegenstelling tot Hollaar gespecialiseerd in de langere afstanden. Hij won in 2023 brons op de 10.000 meter. Verder behaalde hij medailles op de NK allround in 2022 (brons) en 2024 (zilver). Vorig jaar mocht hij ook meedoen aan de WK allround. Daar werd hij zeventiende in het algemeen klassement. Afgelopen zaterdag reed Jansman bij een trainingswedstrijd een persoonlijk record op de 3000 meter: 3.41,71.

Toen wist hij natuurlijk al dat er een baby op komst is. Het toont aan dat Jansman er door het nieuws al lekker in zit.