Een tweede plek zal zelden zo zoet hebben gesmaakt als voor Paula Konijn zaterdagavond. De Nederlandse schaatsster kwam na jaren van ploeteren en zelfs denken aan stoppen als tweede over de streep tijdens de Marathon Cup in Leeuwarden. Het verwerken van haar trauma werpt al snel zijn vruchten af.

Een vierde plaats in 2022 was tot zaterdag haar hoogste klassering. Telkens was ze nét niet goed genoeg voor het podium, totdat de 25-jarige marathonspecialiste van Team Ocre achter Maaike Verweij zaterdag tweede werd. Er viel met die prestatie een enorme last van Konijn haar schouders. Jarenlang voelde ze zich letterlijk pelotonvulling, maar nu is de kop er eindelijk af voor haar. Dat ze dit seizoen überhaupt op het ijs staat, mag een wonder heten. Eigenlijk dacht ze na weer een rotseizoen met valpartijen en een hersenschudding aan stoppen.

'Ik moest bijna overgeven bij die herinnering'

In februari dit jaar dook Konijn, die in de geestelijke gezondheidzorg werkt, dieper in haar eigen problemen. Ze kampte met een mentaal probleem, opgelopen tijdens een zwaar ongeluk in Zweden drie jaar geleden. “Drie dagen lag ik daar in het ziekenhuis”, blikt Konijn terug bij schaatsen.nl. “Ze vertelden me allemaal verhalen dat ik misschien wel nooit meer normaal kon plassen. Ik herstelde gelukkig, maar het jaar erop was ik daar opnieuw en zag ik in de etalage de chocoladerepen die mijn ploeggenootjes mij toen kwamen brengen in het ziekenhuis. Ik moest bijna overgeven bij die herinnering. Alles was voor mij te veel. Toen besefte ik me dat ik daar toen gewoon een trauma had opgelopen.”

'Dat was zo'n opluchting'

Pas dit jaar maakte ze werk van het verwerken van dat trauma en ging ze bij de vriendin van haar oud-ploegleider in therapie. "Dat hielp enorm! In Zweden kon ik ook gewoon weer genieten. Dat was zo'n opluchting. De blauwe lucht, het ijs: ik heb daar uiteindelijk weer heel lekker geschaatst. Bij de slotwedstrijd in Groningen reed ik daarna mijn snelste rondje ooit", bemerkte ze haar plotselinge verbetering ook weer. Die trend zette ze dus zaterdag door met haar eerste podiumplek op de marathon. "Ik nam het allemaal even goed in me op."

NK afstanden

Konijn komt zondag tijdens de NK afstanden in actie op de mass start, een soort marathon-light in het langebaanschaatsen.