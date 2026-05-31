Veel bekende Nederlandse schaatsers zijn bezig met de voorbereiding op het nieuwe jaar, maar wat Jutta Leerdam gaat doen is nog onbekend. Veel schaatsliefhebbers willen dat dolgraag weten, maar de olympisch kampioene is in elk geval vandaag (zondag) niet van plan om uitsluitsel te geven.

Dat blijkt wel uit haar meest recente post op Instagram. Daar geniet Leerdam volop van het lekkere weer aan de andere kant van de wereld. Ze spendeert momenteel veel tijd met Jake Paul op Puerto Rico en in de Verenigde Staten.

In een video laat ze zien dat ze onder het genot van een stralende zon, met volgens Leerdam een UV-niveau van 10, lekker dobbert op een ligbedje in het zwembad. De post wordt muzikaal begeleid door het nummer Alejandro van Lady Gaga, met als eerste zin don't bother me, wat vrij vertaald 'laat me met rust' betekent. Leerdam lijkt dus vooral gewoon lekker zorgeloos van het lekkere weer te willen genieten.

Over haar schaatstoekomst zweeg ze de voorbije maanden. In februari won ze goud én zilver op de Olympische Winterspelen en mogelijk zijn dat haar laatste wedstrijden op het allerhoogste schaatsniveau geweest. Ze liet de toernooien die daarna op het programma stonden links liggen en genoot onder meer in Frankrijk en de Verenigde Staten van haar vrije tijd.

Uitstapje naar andere sporten

De afgelopen weken was ze vooral rondom andere sporten te zien. Eind april speelde ze een voetbalwedstrijd voor een van haar sponsors en deed ze een yogales. Twee weken geleden verscheen ze met verloofde Jake Paul aan haar zijde bij een MMA-fight night van het bedrijf van Paul.

Veel schaatsploegen zijn inmiddels alweer volop bezig met trainen voor het aankomende schaatsseizoen. En hoewel Leerdam allerminst stilzit, is het dus nog onduidelijk of ze terugkeert op het ijs. Waarschijnlijk vindt eind oktober of begin november de eerste belangrijke wedstrijd plaats. In november, december en januari is het tijd voor de World Cups. De WK afstanden worden eind februari gehouden.

