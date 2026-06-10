De zomer breekt aan in Nederland en het land maakt zich op voor het WK voetbal, maar ondertussen heeft een groot aantal van onze wintersporters opvallend nieuws gekregen. Schaatsbond ISU heeft namelijk een hele bijzondere primeur aangekondigd.

De temperatuur in Nederland is al tijden niet meer onder het vriespunt geweest, maar toch maakte de internationale schaatsunie woensdag opvallend nieuws bekend. Voor het eerst in de geschiedenis zullen namelijk wereldkampioenschappen in verschillende disciplines op hetzelfde momet en op dezelfde locatie worden gehouden.

De ISU kondigde aan dat in 2028 de WK's in het schaatsen, shottrack, kunstrijden en het synchroonschaatsen allemaal gehouden worden in de Chinese hoofdstad Beijing. Dat betekent dat langebaanrijders als Femke Kok en Jenning de Boo op hetzelfde moment hun WK hebben als shorttrackers Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer. Wanneer de toernooien precies plaatsvinden is nog niet bekend.

'Dit creëert een uniek feest'

Naast de vier WK's worden ook de ISU awards daar gehouden. Dat is een gala waarbij de uitblinkers van het voorgaande schaatsjaar prijzen ontvangen. Bij de eerste editie vielen afgelopen seizoen onder meer Femke Kok en Jordan Stolz in de prijzen.

"Beijing 2028 is veel meer dan een nieuw evenement, het is een gedurfde visie voor de toekomst van het schaatsen", zegt ISU-voorzitter Kim Jae-youl. "Voor het eerst komen alle schaatsdisciplines samen op één podium. Dit creëert een uniek feest dat culturen, generaties en publiek van over de hele wereld verbindt."

Stadions eerder gebruikt op Winterspelen

Voor het toernooi gaan drie verschillende stadions worden gebruikt en een aantal Nederlandse wintersporters zal dan terugkeren op een bekende locatie. De drie stadions werden tenslotte ook gebruikt tijdens de Olympische Winterspelen in 2022.

Op dat toernooi was Suzanne Schulting van de nog actieve rijders het succesvolst. Zij pakte als shorttrackster twee keer goud, één keer zilver en één keer brons.

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