Het schaatsseizoen is ten einde gekomen en dat geldt ook gelijk voor de loopbaan van een voormalig Nederlands kampioene. Melissa Wijfje (29) heeft bekendgemaakt dat ze per direct is gestopt als profschaatsster.

Op Instagram schrijft de echtgenote van topschaatser Marcel Bosker: "Ik ga stoppen met schaatsen, het is goed zo, het is klaar. Met pijn in mijn hart en tranen in mijn ogen… want hoe stop je met je levenswerk, hoe laat je iets achter waar je zoveel jaren voor hebt getraind, waar je alles voor hebt gelaten… maar je hebt je dromen en grote doelen niet kunnen waarmaken."

Ze reed het afgelopen seizoen bij Development Team Fryslân. Daarnaast trainde ze regelmatig mee met de Poolse nationale selectie, geleid door haar voormalige coach Henk Hospes.

De carrière van Melissa Wijfje

De in Ter Aar geboren Wijfje is erg streng voor zichzelf, want op haar cv bulkt het van de zeges en podiumplaatsen. Ze werd bijvoorbeeld wereldkampioene allround bij de junioren (2015), stond vijfmaal op het podium bij de NK allround (derde bij de afgelopen editie), was Nederlands kampioene op de 1500 meter (2020), was lid van de zilveren team pursuit-ploeg bij de WK afstanden (2019) en werd in die discipline tweemaal Europees kampioen.

Met haar opmerking over het niet waarmaken van dromen doelt ze op de Olympische Winterspelen. Ze heeft bij diverse pogingen op het Olympisch Kwalificatietoernooi geen startbewijs voor de Spelen kunnen afdwingen. Ze schrijft dat het pijn deed om naar de Spelen in Italië te kijken: " Want in mijn achterhoofd wist ik dat ik dit dus nooit meer zou halen, wanneer ik zou stoppen, dat een olympische medaille nooit meer iets is waar ik over zou kunnen dromen."

Trots

Maar gaandeweg haar afscheidsbericht maakt ze de balans op. En die slaat zeker positief uit. "IK MAG ENORM TROTS ZIJN op wat ik in alle jaren heb bereikt", adus Wijfje. "Hoeveel plezier ik door en met de sport heb beleefd. Wat ik heb behaald. Ik mag even stil staan bij alle medailles, records en vriendschappen die er wel zijn. En Trots, dat ben ik."

'Stiekem' getrouwd

In mei 2025 deelden Wijfje en Nederlands allroundkampioen Marcel Bosker mee dat ze een jaar ervoor in besloten kring zijn getrouwd. Pas twaalf maanden later wilden ze dat aan de grote klok hangen.