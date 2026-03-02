Marcel Bosker plaatste zich afgelopen weekend voor de WK Allround in Thialf door de NK te winnen. Dat gebeurde na een teleurstellende Olympische Spelen en zonder dat hij eerder een aanwijsplek kreeg van de bond. Bosker is kritisch op de gang van zaken rond die selectie en zorgde tijdens het NK bovendien voor een opvallend moment op het ijs. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de situatie.

“Bosker was niet blij met de bond”, vertelt Van As. "Maar hij heeft uiteindelijk gewonnen op de NK afgelopen weekend en zich dus geplaatst voor de WK Allround. Hij gaf in een interview wel aan dat hij het niet eens was met de aanwijsplekken."

Ze legt uit waar het volgens Bosker misging: “Hij zei dat als er wordt gekeken naar het klassement van het OKT op de 1500 en 5000 meter samen, hij de beste was. Hij was in de veronderstelling dat de bond daar naar zou kijken voor die aanwijsplekken. Maar de KNSB zegt: ‘nee, we kijken alleen naar het klassement van de vijf kilometer.’ Daar stond Bosker derde en daarom kregen Chris Huizinga en Stijn van de Bunt de aanwijsplekken.”

Hoog vult aan: “Vervolgens werd hij ook weggehaald bij de camera’s. Hij gaf geen interviews na zijn race om hem in bescherming te nemen. Zijn coach Robin Derks zei dat Bosker het niet erg vindt dat hij niet is aangewezen, maar dat hij het vooral gek vindt dat die andere twee wél zijn aangewezen.”

Onduidelijkheid over regels

Volgens Van As zat de frustratie vooral in de verwarring. “Uiteindelijk was er gewoon onduidelijkheid over de regels, die er niet echt zijn.”

Hoog vraagt zich hardop af of het systeem niet simpeler had gekund. “Hadden ze niet gewoon iedereen het NK kunnen laten rijden en geen aanwijsplekken geven? Gewoon volledig op het NK selecteren. Maar dan loop je het risico dat topschaatsers na de Olympische Spelen zeggen dat ze niet meedoen. Wijs dan gewoon per onderdeel iemand aan. Het zit nu allemaal zo ertussenin. Ik begrijp echt dat schaatsers hier boos over zijn.”

Opvallend applausje

Dan komt het moment dat voor hilariteit zorgt. “Het was trouwens wel grappig”, vertelt Van As over het incident in Thialf. “Bosker kwam precies uit bij het vak waar de KNSB en bondscoach Rintje Ritsma zaten en toen deed hij een soort applausje. Hij stopte echt en ging klappen.” Hoog vertelt lachend dat zij het ook heeft gezien.

Bosker werd er zondag alsnog naar gevraagd in een interview. “Toen zei hij: ‘nee, nee’", lacht Van As. "Hij vertelde dat er een vriendin van hem zat die vaak op zijn hond past en dat hij voor haar klapte. Toen zei de interviewer: ‘dat heb je snel verzonnen.’ Waarop Bosker weer zei dat het echt zo was. Toen dacht ik: Gozer, tuurlijk niet. Hij wilde toch nog even zijn punt maken.”

Sportieve revanche

Van As ziet uiteindelijk vooral de sportieve kant. “Een sportieve revanche is natuurlijk het allerbeste. Hij wint de NK Allround en gaat naar de WK, dus zet die lijn door.” Hoog is het daarmee eens: “Precies. Hij heeft de schaatsen laten spreken.”

Beluister de podcast

