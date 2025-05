Bekend Nederlands schaatskoppel doet opvallende onthulling: jaar geleden in het geheim getrouwd

Fantastisch nieuws uit de schaatswereld: Marcel Bosker en Melissa Wijfje zijn getrouwd. Sterker nog: een jaar geleden gaven zij elkaar 'stiekem' al het jawoord. Het schaatskoppel vierde op 23 mei het éénjarig jubileum van hun huwelijk met een feest en daar besloot een collega van Bosker de microfoon te grijpen en een liedje te zingen.

De 28-jarige Bosker rijdt voor Team Reggeborgh en het schaatsteam deelde wat beelden van het feest in hun stories op Instagram. Daar werd allrounder Remo Slotegraaf vastgelegd met een microfoon in zijn hand. De 23-jarige schaatser van Reggeborgh zong vol overgave 'Het is een Nacht' van Guus Meeuwis.

Bosker ging op zijn knieën voor Wijfje, een 29-jarige schaatsster die van 2013 tot afgelopen seizoen voor Team Albert Heijn-Zaanlander reed. Deze winter gaat zij het helemaal anders doen: Wijfje sluit aan bij Development Team Fryslân én gaat ook meetrainen bij de Poolse nationale selectie. Haar oude trainer Henk Hospes is daar een van de coaches.

Dit is Marcel Bosker: topschaatster trouwde in geheim met collega en sprak openhartig over lastige periode Marcel Bosker is al jarenlang een bekend gezicht tijdens schaatswedstrijden. Met meerdere gouden medailles, een olympische deelname en twee nationale titels op zak is de 28-jarige schaatser erg succesvol gebleken. Maar hij kent ook de andere kant van de medaille en daar kwam hij vorig jaar achter.

Felicitaties van collega's

Wijfje deelde zelf ook foto's van de bruiloft op haar Instagram en kreeg daar meerdere felicitaties van andere Nederlandse schaatstoppers. Zo lieten Femke Kok, Marijke Groenewoud, Michelle de Jong, Jorrit Bergsma en Jutta Leerdam via een like of een reactie weten blij te zijn met het heuglijke nieuws.

Nederlandse schaatsster verrast met opmerkelijke beslissing: 'We hebben in stilte gewerkt aan dit plan' Schaatsster Melissa Wijfje vertrok na het afgelopen seizoen noodgedwongen bij Team Albert Heijn-Zaanlander. Haar contract werd niet verlengd. Inmiddels heeft de 29-jarige voor een opvallende andere route gekozen.

Olympisch seizoen

Bosker en Wijfje maken zich - net als alle andere schaatsers - op voor een héél belangrijk seizoen. De Olympische Winterspelen staan namelijk begin 2026 op het programma in Milaan. Bosker deed in 2022 al eens mee. Hij werd destijds negende op de 1500 meter en vierde bij de ploegenachtervolging.

Voor Wijfje waren die Winterspelen van 2022 extra zuur: zij kwam op het olympisch kwalificatietoernooi twee honderdsten tekort op de 1500 meter voor deelname en ging slechts als reserve mee naar Beijing, maar kwam daar niet in actie.

Vastberaden

In maart van dit jaar was Wijfje bij het AD nog heel vastberaden. "Ik wil volgend jaar naar de Olympische Spelen. Vorige keer met de Spelen in Beijing was ik echt dichtbij. Nu merk ik dat de top wat mij me vandaan loopt. Maar ik weet dat ik het kan en ik het gat naar die dames kan sluiten."