De eerste trainingswedstrijd van het olympisch kwalificatietoernooi is geëindigd in een drama. Topschaatsster Elisa Dul kwam hard ten val en die klap heeft enorme gevolgen. Ze moet namelijk geopereerd worden en daardoor kan door haar olympische droom een streep.

Dul viel op het ijs. Ze maakte een draai en kwam hard met beide benen in de boarding terecht. Die val hard verregaande gevolgen. Dul brak daardoor haar kuitbeen en haar scheenbeen. "Ik had al vrij snel door dat het foute boel was", laat ze teleurgesteld weten aan Schaatsen.nl. Ze reed op dat moment een rit over 1000 meter, maar halverwege ging het fout. Ze viel en werd met een rolstoel afgevoerd.

"Dit is echt een nachtmerrie. Een beroerdere timing kan niet", stelt Dul. Over exact een week vindt het olympisch kwalificatietoernooi plaats en daar had de schaatsster willen schitteren. Op dat toernooi werden namelijk de tickets voor de Olympische Winterspelen in Milaan verdeeld. Door een deelname van Dul kan dus een streep.

De 27-jarige van Team AH Zaanlander, waar ze al sinds 2018 onderdeel van is, moet nu geopereerd worden. Ze had tijdens het OKT vooral kans op de langere afstanden zoals de 3000 en 5000 meter.

Het toernooi begint over een week. Op tweede kerstdag, vrijdag 26 december, vinden de eerste afstanden plaats. Vervolgens wordt er ook op zaterdag 27, zondag 28, maandag 29 en dinsdag 30 december geschaatst. In totaal mogen er negen mannen en negen vrouwen namens Nederland naar Milaan.

