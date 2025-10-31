De schaatsliefhebbers maken zich op voor een waanzinnig seizoen, met de Olympische Winterspelen in februari van volgend jaar als absoluut hoogtepunt. Vreugde en verdriet zullen dicht bij elkaar liggen. Zo zijn er veel bijzondere verhalen te vertellen en elke prestatie van toppers als Jutta Leerdam en Kjeld Nuis komt onder een vergrootglas te liggen. Niemand minder dan drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer deelt dit seizoen samen met Sportnieuws.nl haar unieke inzichten.

“Samen willen wij het verhaal achter de sporter, coach en mens naar voren brengen. Een andere kijk op het schaatsen. Oprechte en persoonlijke verhalen.” Daar is Timmer met Sportnieuws.nl - het snelst groeiende digitale sportmerk van DPG Media - naar op zoek. Zelf is de inmiddels 51-jarige voormalig topschaatsster gepokt en gemazeld in de sportwereld. Op haar palmares prijken onder meer een wereldtitel sprint, drie olympische titels en twee wereldtitels op de 1000 meter. Daarnaast was ze als coach actief en bekleedde ze in 2020 tijdens de Jeugd Olympische Spelen al eens de rol van chef de mission.

”Ik weet wat er allemaal bij komt kijken en hoe het in de schaatswereld eraan toegaat. Er gebeuren net als in het bedrijfs- en normale leven de gekste dingen. Ik weet wat de omstandigheden zijn, omdat ik ook in die situaties heb gezeten. Daardoor kan ik me makkelijker verplaatsen in de schaatsers en zaken vaak in een ander perspectief plaatsen.”

Timmer onderstreept direct dat het komende NK afstanden in Thialf (31 oktober tot en met 2 november) een waardevol meetmoment is en dat het belangrijk is om plaatsing voor de World Cups af te dwingen. “Dan doe én groei je mee in het internationale veld. Zo maak je als schaatser belangrijke meters”, vindt de geboren Sappemeerse. “Natuurlijk speelt het allerbelangrijkste moment zich wel echt af tussen kerst en oud en nieuw”, doelt ze vervolgens op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). “Dat zijn voor Nederland de kleine Olympische Spelen. Als je het daar niet haalt, dan is alles voorbij.”

Inspirerende gesprekken met de hoofdrolspelers

De druk en verwachtingen bij schaatsers en coaches zijn hoog. In de videoserie Sportnieuws.nl Dromen van Goud is Timmer dit seizoen al bij vele hoofdrolspelers op bezoek geweest. Zo zat ze een uur aan tafel met de spraakmakende coach Jillert Anema. Uit dat gesprek is haar vooral één ding bijgebleven: “Waar een wil is, is een weg. Hoe zwaar en ver het soms ook is, dat is waar je hart sneller van gaat kloppen en het vuur gaat branden.” Het werd een interview vol scherpe inzichten. “Mooi om te zien wat voor plezier en liefde hij op 70-jarige leeftijd nog altijd voor het vak heeft. We spraken over sport, leiderschap en het leven. Naar mijn idee echt een rijk en inspirerend gesprek, waar ik zelf ook heel veel nieuwe energie heb uitgehaald.”

Ook wereldkampioen Joep Wennemars schoof aan in de videoshow Sportnieuws.nl Dromen van Goud. “Jarenlang zat ik in de ploeg met zijn vader Erben, en nu zat ik tegenover zijn zoon. We spraken open en eerlijk over zijn zware blessure en de weg terug naar de top die vol twijfels en onzekerheden lag bezaaid. Het voelde soms even alsof ik tegenover Erben zat, maar Joep is natuurlijk helemaal zijn eigen persoonlijkheid”, stelt Timmer, die in 2004 met Erben Wennemars een bijzonder moment beleefde. In Nagano werden ze allebei wereldkampioen op de sprint. En Joep? Die was toen pas één jaar oud. “Het gesprek krijgt een andere dimensie als de interviewer ook een schaatser is geweest of iemand die mijn vak begrijpt”, kijkt Joep Wennemars terug op het volgens hem “leuke gesprek”.

Verder gaven succescoach Jac Orie en bondscoach Rintje Ritsma zich al bloot in openhartige onderonsjes met Timmer. Zo onthulde Orie de woorden die Timmer direct na het behaalde olympisch goud in Turijn (2006) tegen hem zei. “Zo, nou hebben wij hem ook lekker.” Dat leverde mooie en unieke beelden op. “Dat soort woorden vergeet je nooit meer. Daar moest ik wel om lachen. Het is wat het is”, aldus Orie. Verder dook Ritsma als grondlegger van de commerciële schaatsploegen terug in het verleden én deed hij alvast een voorspelling voor de Winterspelen in Milaan. “Individueel gaan we zeker wel een aantal keer goud pakken. Als ik puur naar mijn eigen teamonderdelen kijk, dan moeten daar voor mij wel minimaal twee gouden plakken bij zitten.”

Timmer geeft uniek inkijkje in wekelijkse podcast

Naast de interviewserie duikt Marianne Timmer vanaf eind oktober ook wekelijks de podcaststudio van Sportnieuws.nl in Mediavaert in om het laatste nieuws in de schaatswereld te bespreken. Zij gaat de Nederlandse en internationale schaatsers op de voet volgen en zal haar scherpe mening over de prestaties en andere opmerkelijke zaken niet onder stoelen of banken steken. Aan de hand van haar eigen ervaringen geeft zij de schaatsliefhebbers een uniek inkijkje in het verhaal achter de vreugde of teleurstelling. Achter elk hoogte- en dieptepunt schuilt een bijzonder verhaal, zo weet Timmer als geen ander vanuit haar rijke en lange carrière. “Met Sportnieuws.nl sla ik de handen ineen om de magie te delen van sport, schaatsen en hoe de sporters moeten pieken op het moment dat het telt. Wat is het mysterie van succes? Of waarom ging het op het moment suprême toch mis?”

Met Timmer binnen de gelederen versterkt Sportnieuws.nl zo haar positie binnen het digitale schaatsdomein. “Wij claimen de belangrijke events en onze boegbeelden. We zijn met onze videomakers en verslaggevers bijna overal aanwezig en maken zo ook ter plekke steeds meer eigen content. Met Marianne aan boord zetten we onze ambitie om de grootste te worden extra kracht bij. Zij kent als geen ander de ins & outs, kan zich goed verplaatsen in de huidige topsporters en weet prestaties aan de hand van eigen ervaringen perfect te duiden”, stelt Twan Bovée, hoofdredacteur van Sportnieuws.nl. “Met Marianne weten we onze doelgroep te raken en vermaken. Zij is niet alleen een aanwinst voor ons, maar haar scherpe kijk op de sport is ook een verrijking voor de schaatssport.”

Ook met de andere video- & podcastserie Sportnieuws.nl Schaats Inside zorgt Sportnieuws.nl volgens Bovée “voor een ander geluid”. “Onlangs zijn Angel Daleman en Beau Snellink nog aangeschoven. Zij spraken niet alleen over hun sportieve ambities, maar ook over hun liefde voor elkaar en de gezamenlijke dromen. Net als dat voormalig schaatstopper Jan Ykema openhartig over zijn eerdere drugsverslaving sprak, maar ook uitgesproken was over de veelbesproken aanpak van Jutta Leerdam. Het zijn allemaal bijzondere verhalen en inzichten, die je als lezer, luisteraar of kijker eigenlijk niet wilt missen.”

Eén ding is zeker voor de komende maanden. “Het belooft een mooi seizoen te worden”, benadrukt Timmer. “Ik kijk er dan ook enorm naar uit.”

Alles over schaatsen op Sportnieuws.nl

