De Nederlandse schaatsers zijn volop in voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Na een voorbereiding in de bergen staan toppers als Joy Beune, Jutta Leerdam en Femke Kok nu alweer volop op het ijs. Zij maken zich op voor een cruciaal seizoen. De Olympische Spelen staan namelijk op het programma. Zo ziet de volledige schaatskalender van 2025/2025 eruit.

Voordat de Olympische Spelen zijn, staan er nog héél veel andere grote toernooien op het programma. Op 31 oktober gaat het seizoen écht van start, met de NK afstanden in Heerenveen. In dat weekend gaan we voor het eerst zien welke schaatsers er in goede vorm verkeren.

In de weken die volgen vinden we liefst vier World Cups, waaronder op het razendsnelle ijs van Salt Lake City en Calgary. Daar kunnen al vroeg in het seizoen wat wereldrecords worden gereden. Na die vier World Cups - de andere twee zijn in Heerenveen en het Noorse Hamar - is het tijd voor een cruciaal toernooi.

Het OKT (olympisch kwalificatietoernooi)

Namelijk het OKT. Oftewel: het olympisch kwalificatietoernooi. De Nederlandse schaatsers strijden dan tegen elkaar voor de tickets voor de Olympische Winterspelen. De KNSB heeft daar een speciale verdeling voor gemaakt, omdat Nederland maar een x-aantal schaatsers naar de Spelen mag sturen. Als een topschaatser op dat toernooi niet presteert, gaat diegene niet naar Milaan.

Begin januari staan de EK afstanden nog op het programma, gevolgd door een World Cup in het Duitze Inzell. Dat is het laatste meetmoment voor de Olympische Spelen, die in februari van start gaan in Milaan.

Olympische Winterspelen

De Olympische Spelen zijn van 6 tot en met 22 februari en er wordt bijna elke dag wel geschaatst. Op 7 februari beginnen de vrouwen aan de 3000 meter, op 21 februari wordt er afgesloten met de mass start voor de mannen en vrouwen.

Het seizoen kent twee toetjes: het NK én het WK sprint & allround, allebei in Heerenveen. Er zit maar een week tussen de twee toernooien.

Schaatskalender 2025/2026

2025

31 oktober - 2 november: NK afstanden (Heerenveen)

14 november - 16 november: World Cup 1 (Salt Lake City, USA)

21 november - 23 november: World Cup 2 (Calgary, Canada)

5 december - 7 december: World Cup 3 (Heerenveen)

12 december - 14 december: World Cup 4 (Hamar, Noorwegen)

26 december - 30 december: het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) (Heerenveen)



2026

9 januari - 11 januari: EK afstanden (Tomaszow Mazowiecki, Polen)

23 januari - 25 januari: World Cup 5 (Inzell, Duitsland)

6 februari - 22 februari: Olympische Winterspelen (Milaan, Italië)*

28 februari - 1 maart: NK allround & sprint (Heerenveen)

5 maart - 8 maart: WK allround & sprint (Heerenveen)

Schema voor de schaatsers op de Olympische Spelen 2026

7 februari: 3000 meter vrouwen

8 februari: 5000 meter mannen

9 februari: 1000 meter vrouwen

11 februari: 1000 meter mannen

12 februari: 5000 meter vrouwen

13 februari: 10.000 meter mannen

14 februari: 500 meter mannen, ploegenachtervolging kwalificaties vrouwen

15 februari: 500 meter vrouwen, ploegenachtervolging kwalificaties mannen

17 februari: ploegenachtervolging finale mannen en vrouwen

19 februari: 1500 meter mannen

20 februari: 1500 meter vrouwen

21 februari: Mass start mannen en vrouwen